    तिलक वर्मा के Grand Welcome को तैयार Kanpur, शहर में गूंजेगा Asia Cup के स्टार्स का शोर

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:07 PM (IST)

    कानपुर में IND A vs AUS A वनडे सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। अब क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें दूसरे और तीसरे मैच पर हैं। एशिया कप के हीरो तिलक वर्मा अर्शदीप और हर्षित राणा 1 अक्टूबर को कानपुर पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत होगा। दशहरा के माहौल में रामधुन के साथ रुद्राक्ष की माला पहनाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा।

    एक अक्टूबर को तिलक वर्मा और अर्शदीप आएंगे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के ग्रीन पार्क में IND A vs AUS A वनडे सीरीज का पहला मैच रद हो गया है। अब दूसरे और तीसरे वन डे मैच पर सभी क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें हैं। इन दोनों मैच में एशिया कप के हीरो यानी तिलक वर्मा, अर्शदीप, हर्षित राणा सुबह कानपुर पहुंच जाएंगे। उनका कानपुर में ग्रांड वेलकम किया जाएगा।

    वनडे सीरीज के लिए भारतीय ए टीम में एशिया कप की विजेता टीम के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को वनडे सीरीज के लिए मंगलवार को दिल्ली से आना था। लेकिन दिल्ली में खराब मौसम के चलते उनकी फ्लाइट अभी तक उड़ नहीं पाई है। ऐसे में उनके आने की उम्मीद कम होती जा रही है। अब बुधवार को अर्शदीप आएंगे। वहीं, एक अक्टूबर को तिलक वर्मा और हर्षित राणा शहर आएंगे।

    करेंगे नेट पर अभ्यास 

    एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ यादगार पारी खेलने वाले तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह तथा हर्षित राणा अब बुधवार को टीम का हिस्सा बनेंगे। जो एक और दो अक्टूबर को होने वाले नेट अभ्यास में उतरेंगे। तीन अक्टूबर को दूसरे और पांच अक्टूबर को तीसरे वनडे मैच में कप्तान श्रेयस की टीम को अर्शदीप, तिलक वर्मा और हर्षित राणा मजबूती प्रदान करेंगे।

    रामधुन से होगा स्वागत

    दशहरे के भक्तिपूर्ण माहौल को देखते हुए खिलाड़ियों का स्वागत रामधुन के बीच रुद्राक्ष की माला पहनाकर किया जाएगा।

    होटल से ही रावण दहन देखेंगे खिलाड़ी, स्टेडियम में आतिशबाजी

    यूपीसीए के टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि दशहरा पर्व के दौरान टीमों के लिए होटल के स्विमिंग पूल पर परेड रामलीला का रावण दहन देखने का प्रबंध भी किया जा रहा है। मैच के दौरान स्टेडियम में आतिशबाजी भी होगी।

    खेल महोत्सव की तरह होगा मैच

    जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने इसे कानपुर के लिए गौरव का क्षण बताते हुए सभी विभागों से टीम भावना के साथ काम करने के लिए कहा।

    दूसरे और तीसरे वन-डे मैच के लिए भारत ए टीम

    श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्राज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।

    पहले वन डे के लिए ये थी टीम

    श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्राज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह।

    सीरीज के उद्घाटन को पहुंचे महाना, सांसद और महापौर

    पहले मैच के उद्घाटन के लिए पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडेय और सांसद रमेश अवस्थी करीब एक घंटे तक स्टेडियम में वर्षा बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। मैच का उद्घाटन इन तीनों अतिथियों को लार्ड्स स्टेडियम की तर्ज पर ग्रीन पार्क में मैच का उद्घाटन करना है।

