वर्षा की वजह से IND A vs AUS A वनडे सीरीज के पहले मैच में देरी, घटाए जा सकते मैच के ओवर

कानपुर के ग्रीन पार्क में आज से भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। बारिश के कारण मैदान को कवर किया गया है जिससे खेल में बाधा आ सकती है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम उतरेगी जिसमें रियान पराग और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और आस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बारिश बाधा बनी हुई है। सुबह से हो रही बारिश के कारण मैच कैसे समय से दो से तीन घंटा देर से शुरू होने के आसार देख रहे हैं। हालांकि अभी भी स्टेडियम में झमाझम बारिश जारी है। आउटफील्ड को वर्षा से बचने के लिए पूरे स्टेडियम को कवर किया गया है। स्टेडियम में लंबे समय के बाद मैच को लेकर शहर वासियों का उत्साह वर्षा में भी दिख रहा है।

स्टेडियम के वीआईपी पवेलियन डायरेक्टेड पवेलियन ए बालकनी न्यू प्लेयर पवेलियन के स्टाल गैलरी में काफी संख्या में दर्शक मौजूद है। जो वर्ष के बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। झमाझम वर्षा के कारण 1:30 बजे से शुरू होने वाला मुकाबला अब बारिश पर निर्भर है। हालांकि पूरे मैदान को स्टेडियम में तैनात 100 से ज्यादा मैदान कर्मियों ने कवर दिया है।

ग्रीन पार्क कानपुर में एक बार फिर से क्रिकेट का रोमांचकारी मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूर्वानुमान के तहत बारिश ने दस्तक दे दी। इसके बावजूद क्रिकेट प्रेमियों उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से ही मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ लगी है। सुबह से तेज बारिश हो रही है। इससे आउटफील्ड को कवर कर दिया गया है।

ग्रीन पार्क में मंगलवार से तीन वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला होना है। भारतीय ए टीम की कप्तानी कर रहे युवा और अनुभवी श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज अहम साबित होगी। उनके लिए अनुभवी बल्लेबाज रियान पराग और गेंदबाज रवि विश्नोई का भी अनुभव काम आएगा। इसके अलावा आस्ट्रेलियाई टीम के भारतीय मूल के स्पिनर तनवीर सांघा, कूपर कोनोली, लियाम स्काट, हैरी डिक्सन और विल सदरलैंड बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।

बारिश की वजह से मैदान को कवर करते कर्मचारी। जागरण बारिश के लिए ग्रीन पार्क में तैयारी पहले ही पूरी भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में वर्षा के खतरे का पूर्वानुमान था। इसको देखते हुए ग्रीन पार्क में तैयारी कर ली गई थी। मैदान को कवर करने के लिए 100 मैदानकर्मी मैच के दौरान तैनात किए गए थे। दो सुपर शापर भी तैयार किए गए। यूपीसीए ने डायरेक्टर पवेलियन की ओर भरने वाले वर्षा के पानी की निकासी के लिए अलग से जल निकासी की व्यवस्था कर ली थी। इसका फ्लो टेस्ट भी ग्रीन पार्क में किया जा चुका था। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानी डा. एसएन सुनील पांडेय ने 30 सितंबर को वर्षा का अनुमान जताया था। आठ से 10 मिमी वर्षा हो सकती है। हालांकि देर रात हवा के रुख में बदलाव होने से वर्षा की संभावना कम हो सकती है।