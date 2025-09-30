Kanpur Weather Update: विदाई से पहले कानपुर में झमाझम बारिश के बीच IMD का अलर्ट, बादलों ने डाला डेरा
Kanpur Weather Update कानपुर में मानसून ने जोरदार वापसी की है। मंगलवार को पूरे दिन शहर में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सिस्टम 4 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा जिससे हल्की से तेज वर्षा होने की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Weather Update: वापसी से पहले मानसून सिस्टम ने मंगलवार को पूरे शहर को भिगो दिया। सुबह से शाम तक जमकर पानी बरसा। कंपनी बाग में शाम आठ बजे तक लगभग 25 मिमी पानी बरस चुका था। मौसम विभाग के अनुसार चार अक्टूबर तक मानसून सिस्टम सक्रिय रहेगा। इससे हल्की से तेज वर्षा होती रहेगी।
दक्षिणी - पश्चिमी मानसून की गतिविधियां दो दिन पहले से ही शुरू हो गई थीं। मौसम विभाग ने 30 सितंबर और एक अक्टूबर को वर्षा होने का पूर्वानुमान भी किया था लेकिन मंगलवार को जिस तरह से कानपुर में बादल बरसे हैं। इसका अनुमान किसी को नहीं था। दो दिन से आ रहे बादलों ने मंगलवार की सुबह से ही शहर में डेरा डाल दिया था और सुबह नौ बजे जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ी , बादलों ने बरसना शुरू कर दिया।
मंगलवार को कानपुर में हवा की औसत गति भी बेहद कम (अधिकतम सात किमी प्रति घंटा) रही। इससे शहर में आए बादलों को ठहरने का मौका मिल गया और गर्मी का साथ पाकर दिन भर बरसते रहे। सुबह से शाम तक तेज वर्षा के कई झोंके आए। रिमझिम फुहार का मौसम तो पूरे दिन बना रहा।
मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मंगलवार को हुई वर्षा की वजह दो ट्रफ लाइनों का बनना है। एक ट्रफ लाइन गुजरात से मध्यप्रदेश की ओर जा रही है तो दूसरी गुजरात से हरियाणा पंजाब होते हिमालयी क्षेत्र की ओर जा रही है। इससे वर्षा का नया क्षेत्र बन गया है। मंगलवार को लगातार वर्षा का असर तापमान पर भी पड़ा है।
मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा है। चकेरी एयरपोर्ट पर भी अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री दर्ज किया गया है। सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री और चकेरी एयरपोर्ट पर 37 डिग्री रहा है। मंगलवार को हुई वर्षा के कारण अधिकतम तापमान में दो से ढाई डिग्री की कमी आई है।
