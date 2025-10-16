कानपुर में सजा दीवाली बाजार, पटाखों से लेकर इलेक्ट्रानिक उपकरण जानें कितनी कीमत के

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली का पर्व रोशनी, मिठास और खुशियों के साथ-साथ पटाखों की चमक के बिना अधूरा माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में एक से बढ़कर एक पटाखों की रौनक दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर इस बार बिठूर के सिंहपुर चौराहे के पास थोक बाजार सजा है। पटाखा विक्रेताओं के अनुसार, इस बार बाजार में कई बड़े ब्रांड के ग्रीन और इको-फ्रेंडली पटाखे उपलब्ध हैं।

नई खूबियों वाले पटाखे लोगों को खूब लुभा रहे हैं। इनमें पैराशूट वाले राकेट और ट्रैकलिंग अनार की सबसे ज्यादा मांग है। पैराशूट वाला राकेट आसमान में जाकर छोटे पैराशूट के साथ धीरे-धीरे उतरता है। वहीं, ट्रैकलिंग अनार हवा में धागे की तरह रंगबिरंगी चमक बिखेरते हैं। इसी तरह, टाप स्पिन अनार जलने के बाद तेज आवाज में नाचते हुए शोर करता है।

थोक पटाखा बाजार के अध्यक्ष मो.इसरार के अनुसार, पटाखा बाजार में 28 दुकानें लगी हुई हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार पटाखों के दामों में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद दीपावली के जोश में कमी नहीं है। ग्राहकों का कहना है कि कीमतें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन त्योहार पर थोड़े बहुत पटाखा फोड़ना तो बनता ही है।

उन्होंने बताया कि कंपनियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कम धुआं और कम आवाज वाले पटाखे बनाए हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी बाजार में सुरक्षित और रंगीन पटाखों की विशेष रेंज उपलब्ध है। बच्चों को रंगीन रोशनी वाले पटाखे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो बड़े लोग साइलेंट और धुआंरहित पटाखों का विकल्प चुन रहे हैं। फिलहाल पटाखा बाजार में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि दीपावली के करीब आते ही ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी।

अनूठी खासियत के चलते इन पटाखों की मांग ज्यादा आकाशीय पटाखों की मांग तेजी के साथ बढ़ी है। पांच शाट से लेकर 240 शाट तक के आकाशीय पटाखे इस बार थोक पटाखा बाजार में उपलब्ध हैं।

ट्रैकलिन अनार जलता तो अनार के जैसा ही है लेकिन वह आवाज चटाई साउंड की करता है।

रंगोली बम और फाउंटेन क्रैकर भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ये चिंगारियों के रंगीन फव्वारे बनाते हैं। कोई मोर, तारे या ड्रैगन की तरह रोशनी करता है तो कोई इंद्रधनुष जैसी चमक बिखेरते हैं।

चटाई साउंड पटाखा पुराने समय की चटाई पटाखे की याद दिलाता है, पर आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। यह कम समय में एक के बाद एक तेज आवाज करता है, लेकिन पारंपरिक चटाई की तुलना में इसमें बारूद की मात्रा कम रखी गई है ताकि प्रदूषण कम फैले।

थोक पटाखा बाजार में ग्राहकों को इस बार पटाखे के कई नए विकल्प देखने को मिलेंगे। बाजार में केवल ब्रांडेड पटाखों की ही बिक्री की जा रही है, जो सुरक्षित हैं।

बशीर आलम, पटाखा कारोबारी, मेस्टन रोड स्काई शाट वाले पटाखे जो आसमान में जाकर रंगबिरंगी रोशनी बिखेरते हैं और कई बार आवाज करते हैं। ये अलग-अलग शाट 12, 30, 60, 120 और 240 आवाजों में मौजूद हैं।

मो. आसिफ, पटाखा कारोबारी, मेस्टन रोड

धड़ल्ले से बिक रही कार्बेट से छुड़ाने वाली लाइटर गन इस बार देशी लाइटर गन खूब बिक रही है जो घरेलू प्लास्टिक पाइप से बनी है और कार्बेट व पानी डालकर चलाई जाती है। तेज धमाका करने वाली ये गन लाल इमली, काकादेव, मेस्टन रोड, नई सड़क समेत कई जगहों और फुटपाथ पर 200 रुपये में बिक रही हैं। इसमें पहले कार्बेट डालते हैं। फिर थोड़ा पानी मिलाकर हिलाया जाता है। इसके बाद कार्बेट निकालकर लाइटर दबाकर इसे चलाने पर तेज आवाज निकालती है। हालांकि, यह देसी जुगाड़ है जो बच्चों के लिए कतई सुरक्षित नहीं है।

इलेक्ट्रानिक बाजार... स्मार्ट होम उपकरणों की सबसे ज्यादा मांग

दीपावली से पहले इलेक्ट्रानिक बाजार रोशन हो चुके हैं। धनतेरस पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों को घर लाने के लिए ग्राहक पहले से ही बुकिंग करा रहे हैं। इनमें स्मार्ट होम उपकरणों की मांग सबसे ज्यादा है। टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर और गीजर सहित अन्य घरेलू उपकरणों में आए नए-नए फीचर्स ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदार और कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए विशेष आफर लेकर आई हैं। अधिकांश दुकानों पर ईएमआइ, कैश बैक आफर सहित कई स्कीम उपलब्ध हैं। बिरहाना रोड के एक दुकानदार गीतेश्वर बताते हैं कि इस बार बिक्री में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी जा रही है।