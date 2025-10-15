कानपुर में युवती से दरिंदगी: बेबीराज बन नियाज ने प्रेमजाल में फंसाकर होटल में की हैवानियत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की। उससे नजदीकियां बढ़ने के बाद अब युवती को असलियत का पता चला तो उसका विरोध किया। युवक ने उसे धोखे से होटल में बुलाकर हैवानियत की।

फेसबुक के जरिए बेबीराज बन युवती को प्रेमजाल में फंसा दुष्कर्म करने के आरोपित नियाज अमहद को कल्याणपुर थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पीड़िता की अश्लील फोटो-वीडियो बना उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण कर रहा था। मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में पीड़िता के गुहार लगाने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।



कल्याणपुर थाना क्षेत्र निवासी युवती के मुताबिक, वर्ष 2023 में फेसबुक के जरिए उसकी बेबीराज नाम के युवक से दोस्ती हुई और बाद में दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। कई माह बाद पता चला कि बेबीराज का वास्तविक नाम नियाज अहमद है। इसका विरोध किया तो नियाज ने 16 सितंबर 2025 को जरूरी बात करने के बहाने आखिरी बार मिलने के लिए कल्याणपुर के द्विवेदी मेंशन गेस्ट हाउस बुलाया। वहां पहुंचने पर उसने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और दुष्कर्म किया। उसने अश्लील फोटो-वीडियो भी बनाए और उसे प्रचलित करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में गुहार लगाई थी। स्टाफ आफिसर राजेश पांडेय के निर्देश पर कल्याणपुर थाने में उसका मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपित रावतपुर निवासी नियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया।