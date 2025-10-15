Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में युवती से दरिंदगी: बेबीराज बन नियाज ने प्रेमजाल में फंसाकर होटल में की हैवानियत

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:13 PM (IST)

    कानपुर में मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर दुष्कर्म किया। उसने युवती से इंटरनेट मीडिया से जान पहचान बनाई। इसके बाद उसको प्रेमजाल में फंसाया। जब युवती को असलियत का पता चला तो उसने होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। युवती ने पुलिस को शिकायत दी है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की। उससे नजदीकियां बढ़ने के बाद अब युवती को असलियत का पता चला तो उसका विरोध किया। युवक ने उसे धोखे से होटल में बुलाकर हैवानियत की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फेसबुक के जरिए बेबीराज बन युवती को प्रेमजाल में फंसा दुष्कर्म करने के आरोपित नियाज अमहद को कल्याणपुर थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पीड़िता की अश्लील फोटो-वीडियो बना उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण कर रहा था। मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में पीड़िता के गुहार लगाने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।


    कल्याणपुर थाना क्षेत्र निवासी युवती के मुताबिक, वर्ष 2023 में फेसबुक के जरिए उसकी बेबीराज नाम के युवक से दोस्ती हुई और बाद में दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। कई माह बाद पता चला कि बेबीराज का वास्तविक नाम नियाज अहमद है। इसका विरोध किया तो नियाज ने 16 सितंबर 2025 को जरूरी बात करने के बहाने आखिरी बार मिलने के लिए कल्याणपुर के द्विवेदी मेंशन गेस्ट हाउस बुलाया। वहां पहुंचने पर उसने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और दुष्कर्म किया। उसने अश्लील फोटो-वीडियो भी बनाए और उसे प्रचलित करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में गुहार लगाई थी। स्टाफ आफिसर राजेश पांडेय के निर्देश पर कल्याणपुर थाने में उसका मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपित रावतपुर निवासी नियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया।


    पहले पीड़िता किशोरी बताई गई थी, लेकिन उसकी उम्र 20 वर्ष है। दोनों के बीच दो वर्ष से प्रेम संबंध थे। युवक ने उसे अपना नाम बेबीराज बताया था और वह युवती को कल्याणपुर के द्विवेदी मेंशन गेस्ट हाउस ले गया व नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था। मामले में मुकदमा दर्जकर पुलिस व सर्विलांस टीम ने फेसबुक आइडी के जरिए आरोपित का पता व मोबाइल नंबर निकाल गिरफ्तार किया है।