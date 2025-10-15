घरेलू कलह में हत्या, गुस्से में पति ने हथौड़ी से ताबड़तोड़ सिर पर वार कर पत्नी को मौत के घाट उतारा 

संवाद सहयोगी, शुक्लागंज (उन्नाव)। गंगाघाट क्षेत्र के लालताखेड़ा गांव में पत्नी से विवाद के बाद पति ने बुधवार सुबह लगभग नौ बजे पत्नी के सिर पर हथौड़ी से कई वारकर हत्या कर दी। दिवंगत के पिता ने पति, सास व ससुर समेत छह पर दहेज के खातिर हत्या करने का आरोप लगा तहरीर दी। पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सास व ससुर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पति फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं।



लालताखेड़ा गांव के रहने वाले राजेश पुत्र कमलेश का बुधवार सुबह लगभग नौ बजे 28 वर्षीय पत्नी सीमा से किसी बाद पर विवाद हुआ। उसके बाद पति ने पत्नी के सिर हथौड़ी से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। उसे शुक्लागंज स्थित किसी नर्सिंग होम ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दिवंगत महिला के घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर सीओ सिटी दीपक यादव व गंगाघाट कोतवाल अजय कुमार सिंह पुलिसफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ सिटी ने बताया कि पति राजेश, ससुर कमलेश, सास और बबलू, गोविंद व ननद उर्मिला के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सास व ससुर को पकड़ लिया गया है। पति की तलाश में दबिशें दी जा रही है।

आसीवन थाना क्षेत्र के ग्राम अजमतनगर के रहने वाले दिवंगत सीमा के पिता रामकुमार ने बताया कि छह वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी सीमा की शादी लालताखेड़ा गंगाघाट निवासी राजेश के साथ की थी। जो कि टाइल्स लगाने का काम करता है। शादी के कुछ समय बाद अतिरिक्त दहेज को लेकर पति व सास और ससुर बेटी को मारने पीटने और प्रताड़ित करने लगे। बीते सोमवार रात को पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। मंगलवार को सुबह पति पत्नी के बीच फिर झगड़ा हुआ। जिसपर पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़ी से कई वार कर उसकी हत्या कर दी।



मायके वालों ने किया हंगामा

दिवंगत महिला के मायके वालों ने गांव में हंगामा किया। पुलिस ने हंगामा कर रहे स्वजन को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर फील्ड यूनिट ने पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए हैं। दिवंगत सीमा के दो बेटे हैं। सार्थक पांच वर्ष व नमन चार वर्ष हैं। सीओ दीपक ने बताया कि पति की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं।



पांच साल का सार्थक बोला : पापा ने मम्मी को हथौड़ी से मार डाला दिवंगत सीमा के बड़े बेटे पांच वर्षीय सार्थक ने बताया कि बुधवार को सुबह पापा व मम्मी की खूब लड़ाई हुई थी।जिसपर पापा ने मम्मी को हथौड़ी से मार डाला।जिस समय सार्थक यह बात बता रहा ता। उस समय उसका छोटा भाई चार वर्षीय नमन चुपचाप खड़ा था।शायद उन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा था कि मां का साया हमेशा के सिए उनके सिर से उठ गया है।