कानपुर के आसमान पर गरजे फाइटर जेट, छतों पर चढ़ गए लोग, मोबाइल कैमरों में कैद किए नजारे

कानपुर में सोमवार दोपहर लड़ाकू विमानों की गर्जना से लोग घरों से बाहर निकल आए। शहरवासी आसमान की ओर टकटकी लगाए रहे। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। वायुसेना के अधिकारियों ने इसे सामान्य अभ्यास बताया और कहा कि यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कानपुर में वायुसेना स्टेशन होने के कारण ऐसा होता रहता है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के आसमान में सोमवार दोपहर अचानक लड़ाकू विमानों की गर्जना ने लोगों को चौंका दिया। दोपहर लगभग 12:10 बजे से 1:25 बजे के बीच लगातार तेज आवाजों के साथ विमानों की उड़ान जारी रही। गड़गड़ाहट सुनते ही कई लोग घरों से बाहर निकल आए। जिनके पास मौका था, वे छतों और बालकनियों पर चढ़कर नजारे को मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। सड़क पर चल रहे लोग भी ठिठक गए और उत्सुकता से आसमान की ओर देखने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दादानगर पुल के पास गुजर रहे दो वाहन चालक, सुमित कुमार और रतन, इस दृश्य को देखकर आपस में चर्चा करते मिले—अरे, वो देखो लड़ाकू विमान। ये तो बहुत नीचे से उड़ रहा है। ये अचानक कैसे आ गया? कहीं फिर से कोई ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी तो नहीं चल रही?

दोपहर भर शहर के अलग-अलग हिस्सों में लड़ाकू विमानों की उड़ान को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। कुछ लोग इसे किसी गुप्त सैन्य अभियान का अभ्यास मान रहे थे, तो कुछ के लिए यह रोमांचक अनुभव था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस नजारे को देखकर उत्साहित दिखे।