कानपुर में डेढ़ घंटे खड़ी रही अहमदाबाद से दरभंगा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों ने चालक के केबिन में किया पथराव

जागरण संवाददाता, कानपुर। त्योहार में घर पहुंचने की जल्दी में रेलवे यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। कानपुर में डेढ़ घंटे से खड़ी ट्रेन पर यात्रियों ने पथराव कर दिया। यात्रियों ने आक्रोश में आकर चालक के केबिन में पथराव कर दिया। इधर, ट्रेन में पथराव के हंगामे के बाद अंदर बैठे यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। ट्रेन के गेट और खिड़कियों को बंद करने लगे।

भीमसेन और गोविंदपुरी के बीच सिग्नल न मिलने पर अहमदाबाद से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन शनिवार को करीब डेढ़ घंटा आउटर पर खड़ी रही। इससे नाराज यात्रियों ने ट्रेने से नीचे उतरकर हंगामा किया। लोको पायलट के पास पहुंचकर विवाद करने लगे। इसी बीच कुछ यात्रियों ने चालक के केबिन को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। इससे केबिन का शीशा टूट गया। अज्ञात यात्रियों के खिलाफ रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है।



त्योहार स्पेशल ट्रेन 09465 शनिवार शाम सात बजे भीमसेन से चलने के करीब 20 मिनट बाद ट्रेन झांसी डिवीजन से प्रयागराज डिवीजन की लाइन में प्रवेश करने लगी तो सिग्नल रेड हो गया। इस कारण आउटर पर ट्रेन खड़ी कर दी। कुछ देर बाद यात्री चालक केबिन के पास पहुंचे और ट्रेन न चलने का कारण पूछा। चालक ने बताया कि लाइन क्लीयर नहीं हो रही। डेढ़ घंटे बाद ट्रेन नहीं चली तो यात्री हंगामा करने लगे और एकजुट होकर भीड़ ने चालक केबिन व कोचों पर पथराव करने लगे। इससे चालक केबिन का शीशा टूट गया।