कानपुर में दर्दनाक हादसा; ट्रैक्टर ट्राली के टकराने से गिरी दीवार, दबकर बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी में धनतेरस की दोपहर टूटी पुलिया में ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली पलटकर एक मकान की दीवार से टकरा गई, जिससे भरभराकर गिरी दीवार के मलबे की चपेट में आकर खेल रहे भाई-बहन दब गए। हादसे के बाद किसी तरह स्वजन ने मलबा हटाकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मासूम की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन का पैर टूट गया।

टिकरा गांव निवासी ब्रजेश यादव उर्फ राजन दूध का कारोबार करते हैं। ब्रजेश ने बताया कि उनके पड़ोस के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। शनिवार की दोपहर वहां निर्माण के लिए ट्रैक्टर-ट्राली ईंट लदकर आ रही थी। घर के सामने पुलिया टूटी होने के कारण ट्रैक्टर-ट्राली पलटकर उनके घर की दीवार से टकरा गई। जोरदार टक्कर से उनकी दीवार भरभराकर वहां खेल रहे उनके बेटे उत्कर्ष यादव (2.5) साल और बड़ी बेटी सानवी के ऊपर गिर गई।

हादसे के बाद शोर मचने पर आसपास रहने वाले लोगों ने मलबे से दोनों को निकालकर सर्वोदय नगर स्थित अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। बेटी का पैर की हड्डी टूट गई। आरोप है कि चालक ने बड़ी ही लापरवाही से सकरी गली में ट्रैक्टर निकाली, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर भी व्यवसायिक नहीं था।

हादसे के बाद मां कामिनी अपने बदहवास हो गई। पिता ने बताया कि त्योहार को लेकर बच्चों में बहुत उत्सुकता थी। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि पिता ब्रजेश की तहरीर पर ट्रैक्टर चालक रोहित शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।