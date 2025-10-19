Language
    कानपुर में दर्दनाक हादसा; ट्रैक्टर ट्राली के टकराने से गिरी दीवार, दबकर बच्चे की मौत

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:14 PM (IST)

    कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्राली के पलटने से दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और उसकी बहन घायल हो गई। यह हादसा टिकरा गांव में हुआ, जहां टूटी पुलिया से गुजरते समय ट्रैक्टर-ट्राली एक घर की दीवार से टकरा गई। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

    Hero Image

    गुजैनी के टिकरा में दीवार में दबकर जान गंवाने वाले मासूम उत्कर्ष यादव के स्वजन व उत्कर्ष का फाइल फोटो। स्वजन

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी में धनतेरस की दोपहर टूटी पुलिया में ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली पलटकर एक मकान की दीवार से टकरा गई, जिससे भरभराकर गिरी दीवार के मलबे की चपेट में आकर खेल रहे भाई-बहन दब गए। हादसे के बाद किसी तरह स्वजन ने मलबा हटाकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मासूम की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन का पैर टूट गया।

    टिकरा गांव निवासी ब्रजेश यादव उर्फ राजन दूध का कारोबार करते हैं। ब्रजेश ने बताया कि उनके पड़ोस के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। शनिवार की दोपहर वहां निर्माण के लिए ट्रैक्टर-ट्राली ईंट लदकर आ रही थी। घर के सामने पुलिया टूटी होने के कारण ट्रैक्टर-ट्राली पलटकर उनके घर की दीवार से टकरा गई। जोरदार टक्कर से उनकी दीवार भरभराकर वहां खेल रहे उनके बेटे उत्कर्ष यादव (2.5) साल और बड़ी बेटी सानवी के ऊपर गिर गई।

    हादसे के बाद शोर मचने पर आसपास रहने वाले लोगों ने मलबे से दोनों को निकालकर सर्वोदय नगर स्थित अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। बेटी का पैर की हड्डी टूट गई। आरोप है कि चालक ने बड़ी ही लापरवाही से सकरी गली में ट्रैक्टर निकाली, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर भी व्यवसायिक नहीं था।

    हादसे के बाद मां कामिनी अपने बदहवास हो गई। पिता ने बताया कि त्योहार को लेकर बच्चों में बहुत उत्सुकता थी। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि पिता ब्रजेश की तहरीर पर ट्रैक्टर चालक रोहित शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

    इधर, हादसे में घायल आटो चालक ने दम तोड़ा

    साढ़ थाना क्षेत्र में गंभीरपुर और लक्ष्मण खेड़ा गांव के बीच नवनिर्मित पेट्रोल पंप के पास कार की टक्कर से घायल आटो चालक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बताया गया कि आटो चालक बेहटा बुजुर्ग निवासी 50 वर्षीय दिनेश शुक्रवार देर शाम जा रहे थे। इस दौरान उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दिनेश बुरी तरह से घायल हुए थे। उन्हें कानपुर एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया था। जहां उपचार के दौरान शनिवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।