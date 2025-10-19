कानपुर में डेढ़ माह का बच्चा चोरी करने वाली महिला साथी संग गिरफ्तार, गरीबी दूर करने के लिए चुराया

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता पुलिस ने खुद की गरीबी दूर करने के लिए डेढ़ माह के मासूम को चोरी करने वाली महिला को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को सीसी कैमरे की मदद से हंसपुरम् इलाके से पकड़ा। मासूम को बरामद कर उसे स्वजन के सिपुर्द कर दिया है।

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मूलरूप से कानपुर देहात के अकबरपुर के बारा गांव निवासी अफताब और उसकी पत्नी शाहीन मजदूरी करते हैं। उनके एक डेढ़ माह का मासूम बेटा है। अफताब कुछ दिन पहले ही पत्नी और बेटे के साथ गुजरात से लौटा था।इसके बाद हमीरपुर रोड पर फुटपाथ में रहकर दोनों मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के दौरान ही उनकी मुलाकात बिधनू थानाक्षेत्र के औंधा गांव निवासी कुसमा और उसके साथी उन्नाव के सिगरौसी गांव के पिंटू से हुई थी। शाहीन के हाथ में मासूम को देखकर कुसुमा की नीयत खराब हो गई। उसने मासूम को बेचकर खुद और साथी की गरीबी दूर करने की योजना बना डाली।

इसके बाद दंपती को कम किराए पर कमरा दिलाने का झांसा देकर फंसाया। इसके बाद 15 सितंबर की रात उन्हें कमरा दिखाने के बहाने अपने साथ ले गए। इसके बाद ठेके के बाहर चारों ने शराब पी। अफताब और शाहीन के नशे में बेसुध होने उसके मासूम बेटे को लेकर दोनों फरार हो गए। होश में आने के बाद दोनों बच्चे की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हुलिए के आधार पर आरोपितों की तलाश शुरू की। आसपास के सीसी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही थी, तभी शनिवार रात दोनों के हंसपुरम इलाके में होने की जानकारी मिली। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर मासूम को सुरक्षित बरामद कर लिया। पकड़े गए आरोपित कुसुमा के खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं मिला है। जबकि उसके साथी पिंटू के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में लूट, हत्या, चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट में आठ मुकदमे दर्ज हैं।