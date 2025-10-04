फर्रुखाबाद कोचिंग सेंटर धमाका; हालात दे रहे गवाही, विस्फोटक सामग्री से हुआ धमाका
फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विस्फोट में विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। इस विस्फोट में दो लोगों की मृत्यु हो गई और पांच छात्र घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतें हिल गईं और साइकिलों के परखच्चे उड़ गए। जिला प्रशासन सेप्टिक टैंक में गैस बनने से विस्फोट होने की बात कर रहा है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। Farrukhabad Coaching Centre Explosion: भले ही जिला प्रशासन की ओर से धमाके का कारण सेप्टिक टैंक में बनने वाली गैस बताई जा रही हो, लेकिन जो मौके पर हालात हैं, वह खतरनाक विस्फोटक सामग्री से धमाके की गवाही दे रहा है। धमाके के बाद आसपास के लोग भले ही खामोश हों, लेकिन टैंक में विस्फोट को मानने से तैयार नहीं हैं।
धमाके से मृत आकाश कश्यप 90 प्रतिशत झुलसा था। वहीं खड़ी बाइक के शाकर टूट गए थे। जहां सेप्टिक टैंक था, उसके ऊपर दीवार को ज्यादा नुकसान नहीं दिखा, लेकिन बाहर लगा टिन शेड और वहां खड़ी अन्य बाइकें और साइकिलों के परखच्चे उड़ गए और टुकड़े 25 मीटर दूर तक जा गिरे। दबी जुबान से लोग यह भी कह रहे हैं कि दीपावली पर आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री लाई जा रही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है।
दोपहर में लगभग तीन बजे जब धमाके के बाद घटनास्थल कोचिंग सेंटर भवन के अंदर एल्युमिनियम के पार्टीशन जमीदोज हो गए थे। बाहर टिनशेड पूरी तरह से ध्वस्त होकर उसके टुकड़े इधर-उधर बिखर गए थे। भवन की रेलिंग का एक टुकड़ा सड़क पार कर तालाब में जा गिरा।
घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक बड़े प्रतिष्ठान के स्वामी ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि उनके प्रतिष्ठान की दीवारें हिल गईं। वह अपने कर्मचारियों के साथ बाहर आए तो कोचिंग सेंटर के बाहर काले धुएं का गुबार उठ रहा था। करीब 10 मिनट बाद वह धुआं छटा। धमाका भी वहां से दो किलोमीटर दूर तक सुना गया। वहां से करीब एक किलोमीटर दूर मुहल्ला हसनबाग में रहने वाले अशोक कुमार बताते हैं कि वह घर के अंदर थे। उनके घर की दीवारें हिल गई। गुंजनविहार कालोनी निवासी सुमित कुमार ने कहा कि धमाका सुनकर कलेजा कांप गया।
सेप्टिक टैंक से लगभग सात मीटर दूर फैला पड़ा था खून
जिस सेप्टिक टैंक में विस्फोट होने का दावा किया जा रहा है, वहां से छह से सात मीटर दूर खून बिखरा पड़ा था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ तो दोनों युवक आकाश सक्सेना और आकाश कश्यप वहीं पर थे। धमाके के बाद ही उछल कर दूर जा गिरे। इसमें दोनों युवकों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था और शरीर झुलस गया था। आकाश सक्सेना के पैर ही कटकर उसके टुकड़े काफी दूर जा गिरे थे।
कन्नौज से बुलाई जाएगी फोरेंसिक जांच टीम
घटना के बाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर फारेंसिक टीम को भी मौके पर भेजा गया, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। एसपी आरती सिंह ने कहा कि रविवार को कन्नौज के तालग्राम स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। हादसे में मरने वाले युवकों और कोचिंग संचालकों की पृष्ठभूमि की जांच कराई जाएगी।
घटना की जांच के लिए डीएम ने गठित की समिति
जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है। भवन के मानचित्र आदि के बारे में भी जांच की जाएगी। घटना के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए अधिकारियों की एक समिति जिलाधिकारी ने गठित कर दी गई है। इसमें नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के अलावा मुख्य अग्निशमन अधिकारी व स्थानीय अभिसूचना इकाई के इंस्पेक्टर को भी शामिल किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने बताया कि मौके पर एक बेसमेंट के अलावा दो मंजिला भवन के निर्माण से संबंधित मानचित्र को भी दिखवाया जाएगा। यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस से धमाके की आशंका है। टैंक में समुचित गैस निकासी व्यवस्था न होने से दुर्घटना हो सकती है।
तीन बजकर पांच मिनट पर धमाका, फिर ऐसे चला घटनाक्रम
- 03:05 बजे : कोचिंग सेंटर के बाहर टीनशेड में धमाका हुआ
- 03:07 बजे : मौके पर भीड़ जमा हो गई
- 03:20 बजे : घायलों को लोहिया अस्पताल लाया जाने लगा
- 03:24 बजे : दमकल कर्मी मौके पर आए
- 03:25 बजे : सीओ सिटी व थाना पुलिस मौके पर पहुंची
- 03:47 बजे : लोहिया अस्पताल में आकाश सक्सेना को मृत घोषित किया गया
- 03:48 बजे : सीएमओ लोहिया अस्पताल पहुंचे
- 03:50 बजे : आकाश कश्यप व रिदम को अस्पताल से रिफर किया गया
- 03:55 बजे : सिटी मजिस्ट्रेट घटनास्थल पर पहुंचे
- 04:10 बजे : फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर आई
- 04:28 बजे : डीएम व एसपी लोहिया अस्पताल पहुंचे
- 04:34 बजे : एडीएम घटनास्थल पर आए
- 04:44 बजे : डीएम, एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया
- 04:45 बजे : आकाश कश्यप की कानपुर ले जाते समय कमालगंज में मौत होने की सूचना आई
- 07:30 बजे : कमालगंज से आकाश कश्यप के शव को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया
