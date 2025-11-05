Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ ऋषिकांत ने वीडियो जारी कर दी सफाई, बताया भूमाफिया व अधिवक्ता अखिलेश दुबे से क्या थे संबंध

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    कानपुर में चर्चित भूमाफिया अखिलेश दुबे से संबंध के प्रकरण को लेकर उठे विवाद के बीच सीओ ऋषिकांत ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अखिलेश दुबे से उनका रिश्ता केवल लीगल एडवाइजर के रूप में था, उससे आगे का कोई व्यक्तिगत या कारोबारी संबंध नहीं था।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीओ ऋषिकांत शुक्ल व अखिलेश दुबे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर (Kanpur) के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे (Akhilesh Dubey) के मददगार करोड़पति सीओ ऋषिकांत शुक्ल ने बेनामी संपत्ति में विजिलेंस जांच और निलंबन के बाद एक वीडियो जारी करके सफाई दी है। ऋषिकांत और उनके दोस्त देवेंद्र दुबे ने वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताते हुए अप्राधिकतत्वो की साजिश बताया। उनका कहना है कि अखिलेश दुबे से कानूनी सलाह लेते थे। 100 करोड़ की संपत्ति की बात निराधार है। ये अप्राधिकतत्वों की साजिश है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियों का मामला उजागर हुआ। एसआइटी जांच के बाद यही जानकारी शासन को दी गई, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच व अन्य कार्रवाई शुरू की गई है। सौ करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का मामला सामने आया है। इसको लेकर निलंबित सीओ ऋषिकात शुक्ला ने इंटरनेट मीडिया में मंगलवार देर रात वीडियो जारी कर सफाई पेश की।

    किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में शामिल नहीं


    वीडियो में ऋषिकांत शुक्ल कह रहे हैं कि कानपुर पोस्टिंग के दौरान मैंने अखिलेश दुबे से सिर्फ अधिवक्ता के तौर कई बार सलाह ली है। उनके साथ किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में साझेदारी नहीं है। मेरी संपत्तियों और बेटे के नाम कंपनियों की जानकारी भी गलत दी जा रही है। कुछ अपराधियों तत्व व उनके पैरोकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मेरे दोस्त पर भी जो आरोप कि 92 करोड़ की प्रापर्टी है वह भी गलत है।

    डीटू गैंग का खात्मा किया


    सौ करोड़ का टर्नओवर का आरोप लगाना गलत है। कुछ माफिया लोगों पर मैंने कड़ी कार्रवाई की थी उनके पैरोकार लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैंने डीटू गैंग को पूरी तरह से खत्म किया जो 30 दशक से आतंक फैलाए हुआ था। मुन्ना बजरंगी शूटर्स को मुठभेड़ में मारा। कई ऐसे बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की ऐसे गैंग संगठित होकर कार्रवाई करवा रहा है।

    श्रीप्रकाश शुक्ला का नजदीकी फंसा रहा मुझे


    उन्होंने मनोहर शुक्ला पर मारे जा चुके कुख्यात अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला का नजदीकी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी की ओर से कही जा रही सभी बातें निराधार है। एएआइटी की जांच के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। पूर्व पुलिस आयुक्त अखिल कुमार को भ्रामक गुमराह किया गया। तभी मेरे विरुद्ध रिपोर्ट भेजी है। अगर उन्हें मिलकर स्पष्टीकरण देते तो वह भी उनकी बात मानते। मुझे उच्चअधिकारियों पर भरोसा है। मुझे जहां भी बुलाया जाएगा वहां जाऊंगा और अपने तथ्यों को रखूंगा।

    रजिस्ट्री आफिस में जांच एजेंसियां जांच करे, मामला साफ हो जाएगा


    वहीं ऋषिकांत शुक्ला के दोस्त देवेंद्र दुबे ने भी वीडियो जारी कर बताया कि ऋषिकांत बचपन के दोस्त हैं और भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन पता चला कि उनके व ऋषिकांत से ट्रांजेक्शन हुए और सम्पत्तियां ली गई हैं। इसको लेकर कहना चाहते हैं कि जांच एजेंसियां इसकी रजिस्ट्री आफिस में जांच कर लें। वह जांच और कानूनी प्रक्रिया से निपटने को तैयार हैं।

    यह भी पढ़ें- सीएसए कानपुर में किसानों का महाकुंभ, जैविक खेती कर आय बढ़ाने बताया ये अनोखा तरीका

    यह भी पढ़ें- MP vs EX MP: मैं कानपुर देहात का हिस्ट्रीशीटर...दिशा बैठक में ऐसा क्या हुआ जब पूर्व सांसद और सांसद में आ गई मारपीट की नौबत

    यह भी पढ़ें- Top शिक्षण संस्थानों की सूची जारी, देश में IIT Kanpur को पांचवां और CSJMU को 156 वां स्थान