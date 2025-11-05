सीएसए कानपुर में किसानों का महाकुंभ, जैविक खेती कर आय बढ़ाने बताया ये अनोखा तरीका

जागरण संवाददाता ,कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों का महाकुंभ यानी वार्षिक किसान मेला बुधवार से शुरू हो गया। दो दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) के महानिदेशक डा. संजय सिंह व कुलपति के . विजयेन्द्र पांडियन ने किया। मेले में आए किसानों को मंच से जैविक खेती कर आय बढ़ाने का संदेश दिया गया।

मेले में कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, औषधीय पौधे, हस्तकला उत्पाद, सौर ऊर्जा उपकरण, पशु उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री का प्रदर्शन और बिक्री की गई। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई फसलों की प्रजातियां, मशरूम और ‘श्री अन्न से बने उत्पाद मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में स्मार्ट और डिजिटल कृषि पर आधारित विद्यार्थियों के नवाचार एवं स्टार्टअप माडल भी प्रदर्शित किए गए।

ये माडल रहे खास प्रदर्शनी में अलंकृत फलोद्यान के माडल में अमरूद, जामुन, कटहल की बागवानी, आदर्श गृह वाटिका में ब्रोकली, शिमला, टमाटर, प्याज की खेती का मॉडल आकर्षण का केंद्र रहा। पोषक अनाज समृद्ध किसान का संदेश दिया गया। कृषि जीव रसायन विभाग के स्टाल पर फसल उत्पादन के साथ-साथ पोषक तत्व सुरक्षा के बारे में बताया गया। विश्वविद्यालय परिसर में लगने वाले मेले में देश भर के 50 से अधिक प्रमुख स्टाल धारक और छोटे उद्यमी शामिल हो रहे हैं।