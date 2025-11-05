Language
    MP vs EX MP: मैं कानपुर देहात का हिस्ट्रीशीटर...दिशा बैठक में ऐसा क्या हुआ जब पूर्व सांसद और सांसद में आ गई मारपीट की नौबत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर जनता के सामने आई। कानपुर देहात में हुई दिशा की बैठक में पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी और वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले के बीच कहासुनी हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

    Hero Image

    पूर्व सांसद अनिल शुकल वारसी व सांसद देवेंद्र सिंह भोले। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। जनता के मुद्दों को लेकर बुलाई गई दिशा यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक को भाजपा की अंदरूनी राजनीति का अखाड़ा बन गई। बैठक शुरू हुई विकास कार्यों की चर्चा से, जो महज चंद मिनटों में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी के मध्य व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से लेकर गाली-गलौज में बदल गई। वहीं सांसद देवेंद्र सिंह भोले का एक वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई बदमाश नहीं, मै हिस्ट्रीशीटर हूं कानपुर देहात का।

    विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को हुई दिशा बैठक में वारसी बोले-आप बैठक में गुंडे बैठाते हो। जवाब में भोले ने तंज कसा कि आपको उपचार की जरूरत है। समर्थकों में नौबत हाथापाई तक पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को संभाला। इसके बाद बैठक निरस्त हो गई व दोनों पक्ष वहां से चले गए। शाम को पूर्व सांसद वारसी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि सांसद व उनके तीन समर्थकों ने गाली गलौज की व मारने को दौड़े, लेकिन पुलिस अधिकारियों के आने से बच गए। मुझे व मेरे परिवार को कुछ होता है तो इन लोगों की जिम्मेदारी होगी। मुझे जान का खतरा है व सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि फोन पर पूर्व सांसद ने अवगत कराया है। अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला।

    04AKB_6_04112025_311.JPG

    दिशा बैठक में दोनों राजनेताओं को समझाते अधिकारी हंगामा। जागरण

    इन मुद्दों पर भड़के पूर्व सांसद वारसी

    माती स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में फैक्ट्रियों की जांच, खनन, दिशा के सदस्यों के चयन आदि मुद्दों पर बहस के बाद पूर्व सांसद भड़के तो सांसद समर्थक भी सामने आ गए। दोनों तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ।

    पहले भी दोनों के बीच हुए टकराव

    इससे पहले भी दोनों में टकराव होता रहा है। बीती 24 जुलाई को अकबरपुर थाने में बदलापुर की सड़क को लेकर कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिख जाने पर राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला व पूर्व सांसद वारसी अकबरपुर थाने में धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद सांसद समर्थकों व पूर्व सांसद के लोगों ने एक-दूसरे पर खूब आरोप लगाए थे। इससे पहले रूरा के गहोलिया गांव में 16 सितंबर, 2021 को बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी विमल तिवारी का शव मिला था। उस समय प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद वारसी पहुंचे थे। एक पक्ष ब्राह्मण था तो दूसरा पक्ष क्षत्रिय था। तब भी सांसद व पूर्व सांसद खुलकर सामने आ गए थे।

    सपा ने साधा निशाना-टकरा रहे हैं सरकार के दोनों इंजन

    भाजपा सांसद व पूर्व सांसद के बीच बहस के मामले में सपा ने निशाना साधा है। सपा मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार यही है, जो रोजाना परिलक्षित हो रहा है, एक मुख्य मंचों से बिहार में दिखला रहे हैं और उन मुख्य के जूनियर यहां यूपी में प्रदर्शन कर रहे हैं। यही जूतम-पैजार, लात-घूंसे, चप्पल-जूता, मां-बहन की गालियां ही तो असली भाजपाई संस्कार हैं। पुराना वीडियो तो सबको याद ही होगा। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा ने कहा कि एक केंद्र तो दूसरा प्रदेश का इंजन आपस में टकरा रहा है।

