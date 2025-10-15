कैसे पहचानें दूध व खोवा मिलावटी है या नहीं? इस तरह खुद करें जांच

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के मौके पर बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अब तक पांच हजार क्विंटल से अधिक मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री नष्ट की जा चुकी है। दूध, खोया, पनीर, घी के साथ ही रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों को लेकर त्योहारों के मौसम में सतर्कता बरती है। ऐसे में मिलावट खोरों के खिलाफ कैसे अभियान चलाया जा रहा है, वहीं आप के खाने-पीने से जुड़ी चीजें सुरक्षित हैं कि नहीं। दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में खाद्य सुरक्षा आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए जानकारी दी। पढ़िए पाठकों से हुए सवाल-जवाब प्रमुख अंश...