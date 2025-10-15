Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर ग्रीन पार्क में रणजी ट्रॉफी मुकाबले का आगाज, भरत के शतक से आंध्र प्रदेश की मजबूत शुरुआत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मैच शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी अवसर होंगे। दोनों टीमें मैच जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। आंध्र प्रदेश की कोशिश बड़ा स्कोर बनाने की होगी, जबकि उत्तर प्रदेश उन्हें रोकने का प्रयास करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्राफी के पहले मुकाबले में टास जीतकर आंध्र प्रदेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। कप्तान रिक्की भुई के निर्णय को विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत और एसके रशीद की शानदार पारी ने सही साबित कर दिया। उप्र के घरेलू मैदान में पहले दिन आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों का बोलबाला रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले खेलते हुए आंध्र प्रदेश के सलामी बल्लेबाज अभिषेक रेड्डी (36) रन बनाकर विप्रराज की फिरकी में फंसे और विकेट के पीछे आर्यन जुयाल के हाथों कैच हुए। 93 रन पर एक विकेट गिर जाने के बाद टीम के आंध्र प्रदेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी केएस भरत और एसके रशीद ने पारी को संभाला और 287 तक पहुंचाया। भरत और रशीद की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 194 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत किया। केएस भरत तीसरे सत्र में तेज गेंदबाज आकिब की गेंद पर माधव कौशिक के हाथों कैच हुए। आउट होने से पहले भरत ने 244 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 142 रनों की मैराथन पारी खेली। दूसरे छोर पर भरत का साथ दे रहे बल्लेबाज रशीद 197 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 93 रन बनाकर खेल रहे हैं। भरत के आउट होने के बाद रशीद का साथ देने पिच पर आए कप्तान रिक्की भुई कुछ खास नहीं कर पाए और दो रन बनाकर आकिब की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक आंध्र प्रदेश की टीम 85.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 289 रन बना चुकी है।