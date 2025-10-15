राहुल गांधी का कानपुर दौरा, फतेहपुर दलित परिवार से करेंगे मुलाकात

Language
    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 तारीख को कानपुर आएंगे। वह फतेहपुर में हाल ही में एक दलित युवक हरिओम की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। युवक को चोरी के शक में पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। राहुल गांधी परिवार को सांत्वना देंगे और घटना की जानकारी लेंगे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रायबरेली में चोर समझकर मारे गए फतेहपुर के युवक के स्वजन से मिलने 17 अक्टूबर को राहुल गांधी आ रहे हैं। वह कानपुर एयरपोर्ट से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे।

    बता दें कि एक अक्टूबर की रात ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर में ग्रामीणों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की पिटाई चोर समझकर ही की गई थी, अब ये बात पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई हैं।

    घटना के पीछे यह बात भी सामने आई थी कि ऊंचाहार क्षेत्र में बीते करीब 20 दिनों में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं, जिसके चलते ग्रामीणों रतजगा कर पहरा देते रहते हैं। इसी दौरान ये घटना हो गई। मृतक हरिओम फतेहपुर का रहने वाला था। हरिओम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद व अन्य अज्ञात पर मुकदमा लिखा था।