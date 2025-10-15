राहुल गांधी का कानपुर दौरा, फतेहपुर दलित परिवार से करेंगे मुलाकात

जागरण संवाददाता, कानपुर। रायबरेली में चोर समझकर मारे गए फतेहपुर के युवक के स्वजन से मिलने 17 अक्टूबर को राहुल गांधी आ रहे हैं। वह कानपुर एयरपोर्ट से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे।

बता दें कि एक अक्टूबर की रात ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर में ग्रामीणों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की पिटाई चोर समझकर ही की गई थी, अब ये बात पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई हैं।