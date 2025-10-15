Language
    मासूम के सीने से चढ़कर निकला ई-रिक्शा, जिला अस्पताल ले जाते समय मौत

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:10 PM (IST)

    हमीरपुर के गौरा देवी मोहल्ले में एक दर्दनाक हादसे में सात वर्षीय सौरभ की ई-रिक्शा से कुचलकर मौत हो गई। कुरारा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उसे रौंद दिया। घटना में रिक्शा सवार तीन लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस रिक्शा चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। मृतक के परिवार में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सड़क किनारे खड़े मासूम को सवारियों से भरा ई रिक्शा रौंदता हुआ सीने के ऊपर से निकल गया। जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने रिक्शे की तलाश शुरू कर दी है।
    सदर कोतवाली के गौरा देवी मोहल्ला निवासी सुरेश का सात वर्षीय पुत्र सौरभ बुधवार की दोपहर हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे किनारे खड़ा था। तभी कुरारा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ई रिक्शा उसे रौंदता हुआ सीने से चढ़कर निकल गया। जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे मौके पर मौजूद लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में रिक्शे में सवार कुसमरा गांव निवासी 43 वर्षीय रावेंद्र कुमार पुत्र दलपत प्रसाद, उसकी 40 वर्षीय पत्नी मिथलेश व 22 वर्षीय बेटी संयोगिता घायल हो गई।रावेंद्र कुमार ने बताया कि वह जम्मू में मजदूरी करता है। बुधवार को वह अपने परिवार परिवार समेत जम्मू जा रहा था। तभी यह घटना हो गई। घायल दंपती व उनकी बेटी को जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रिक्शा चालक को पकड़ लिया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस रिक्शे की तलाश में जुट गई है। रिक्शा थाना कुरारा के कुसमरा गांव का बताया जा रहा है। मासूम मोहल्ले के गौरा देवी स्कूल में कक्षा दो में पढ़ता था। इस घटना से मृतक बच्चे की मां रचना रो रोकर बेहाल है। वहीं बच्चे का पिता मंगलवार को मुंबई मजदूरी के लिए घर से निकला था। घटना की सूचना पर वह भी वापस लौट रहा है। कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वजन बच्चे के पिता के आने के बाद पोस्टमार्टम कराने की बात कह रहे हैं।

