Delhi Blast: आरिफ मीर का सनसनीखेज खुलासा, कानपुर कार्डियोलाजी को वाट्सएप भेज बताई ये बात
कानपुर से, दिल्ली बम धमाके के मामले में हिरासत में लिए गए डॉ. मोहम्मद आरिफ मीर ने हृदय रोग संस्थान को वाट्सएप पर मैसेज भेजकर खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने अपनी रिहाई की जानकारी दी और मानसिक थकान के कारण कॉलेज न आ पाने की बात कही।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली बम धमाके से तार जुड़ने के शक में यूपी एटीएस की ओर से 12 नवंबर को हिरासत में लिए गए डाक्टरेट आफ मेडिसिन (डीएम) की पढ़ाई करने वाले डा. मोहम्मद आरिफ मीर ने लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलाजी) में वाट्सअप मैसेज कर खुद को बेकसूर बताया। संस्थान में भेजे गए मैसेज में मीर ने 17 नवंबर को यूपी एटीएस और एनआइए की ओर से रिहा करने की जानकारी दी। साथ ही मानसिक और शारीरिक थकान के कारण कुछ सप्ताह कालेज नहीं आ पाने की बात कही है।
कार्डियोलाजी में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस-2025) काउंसिलिंग के जरिए प्रवेश करने वाले श्रीनगर के मो. आरिफ ने कार्डियोलाजी में डाक्टरेट आफ मेडिसिन (डीएम) के लिए एक अगस्त को उसने ज्वाइन किया था। जिसे दिल्ली बम धमाके के बाद यूपी एटीएस ने अशोक नगर स्थित घर से हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा था कि आरिफ मीर जीएसवीएम की पूर्व प्रवक्ता रही डा. शाहीन व अन्य लोगों से संपर्क में था।
लोकेशन भी भेजी
हृदय रोग संस्थान के निदेशक प्रो. राकेश वर्मा ने बताया कि आरिफ मीर ने शुक्रवार देर रात वरिष्ठ प्रोफेसर उमेश्वर पांडेय को वाट्सएप पर मैसेज किया और लोकेशन दिखाते हुए खुद की फोटो भेजी। भेजे गए मैसेज में मीर ने लिखा कि संस्थान के प्रथम वर्ष के छात्र हूं। मुझे यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया था और एनआइए नई दिल्ली ने मुझसे पूछताछ की थी। मुझे 12 नवंबर को हिरासत में लेने के बाद 17 नवंबर को बिना किसी गलती के रिहा कर दिया गया है। तब से मैं जम्मू-कश्मीर में अपने घर पर हूं। कुछ मानसिक और शारीरिक थकान के कारण कुछ सप्ताह तक फिर से कालेज नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने संस्थान की आधिकारिक ई मेल पते पर किए गए अनुरोध का जिक्र किया।
इस बारे में निदेशक प्रो. राकेश वर्मा ने कहा कि संस्थान को मेल के जरिये अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। आरिफ मीर को संस्थान में शासन की अनुमति के बाद ही लिया जाएगा।
