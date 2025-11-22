Delhi Blast: आरिफ मीर का सनसनीखेज खुलासा, कानपुर कार्डियोलाजी को वाट्सएप भेज बताई ये बात

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली बम धमाके से तार जुड़ने के शक में यूपी एटीएस की ओर से 12 नवंबर को हिरासत में लिए गए डाक्टरेट आफ मेडिसिन (डीएम) की पढ़ाई करने वाले डा. मोहम्मद आरिफ मीर ने लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलाजी) में वाट्सअप मैसेज कर खुद को बेकसूर बताया। संस्थान में भेजे गए मैसेज में मीर ने 17 नवंबर को यूपी एटीएस और एनआइए की ओर से रिहा करने की जानकारी दी। साथ ही मानसिक और शारीरिक थकान के कारण कुछ सप्ताह कालेज नहीं आ पाने की बात कही है।

कार्डियोलाजी में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस-2025) काउंसिलिंग के जरिए प्रवेश करने वाले श्रीनगर के मो. आरिफ ने कार्डियोलाजी में डाक्टरेट आफ मेडिसिन (डीएम) के लिए एक अगस्त को उसने ज्वाइन किया था। जिसे दिल्ली बम धमाके के बाद यूपी एटीएस ने अशोक नगर स्थित घर से हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा था कि आरिफ मीर जीएसवीएम की पूर्व प्रवक्ता रही डा. शाहीन व अन्य लोगों से संपर्क में था।