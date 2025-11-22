शहनाई की गूंज के बीच मातम का शोर, पुत्री की विदाई के बाद मां की रोते-रोते टूट गईं सांसें

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। बड़े नाजों से पाल पोसकर बेटी को बड़ा किया। अच्छा वर देखकर शुक्रवार रात गेस्ट हाउस में हंसी-खुशी उसका विवाह कराया। शनिवार सुबह घर से बेटी की विदाई के बाद रो-रोकर मां ऐसी बेहाल हुई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उन्हें नर्सिंगहोम ले गए, जहां कुछ देर बाद मौत हो गई।

मुहल्ला कटरा बू अली खां निवासी दूध विक्रेता सूरज यादव की पुत्री दुर्गा का विवाह समारोह शुक्रवार रात मुहल्ला साहबगंज नारायनदास स्थित बंधन वाटिका में हुआ। तड़के भांवरें पड़ने के बाद सूरज की 48 वर्षीय पत्नी सुमन यादव विदाई के लिए लाड़ली बेटी दुर्गा को घर ले गईं। दूल्हा विजय यादव भी अपने स्वजन के साथ गेस्ट हाउस से विदा कराने सूरज के घर पहुंचे।

शादी के जोड़े में ही वापस सुबह 8:45 बजे दुर्गा की विदाई हुई। इस दौरान मां सुमन की रो-रोकर तबीयत बिगड़ गई। स्वजन ने पहले तो उन्हें संभालने का प्रयास किया, अचेत होने पर उन्हें मुहल्ला मजीद स्ट्रीट स्थित नर्सिंगहोम ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मां की मौत की खबर मिलते ही दुर्गा शादी के जोड़े में ही पति विजय के साथ मायके पहुंची तो चीखपुकार मच गई।

चीख पुकार सुनकर हर कोई रो पड़ा मायके पहुंची दुर्गा मां के शव को देख चीख पड़ी। बार-बार मां को पुकारती तो कभी उनके चेहरे को देखती। बेटी के इस विलाप को देख वहां मौजूद हर किसी की आंखे नम थीं। परिवार वाले बेटी को चुप कराते लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।