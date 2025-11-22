औरैया में गम में बदलीं खुशियां! बहन के घर शादी समारोह में गया था भाई, जयमाल के समय हुई मौत,
औरैया के कुदरकोट में एक शादी समारोह में जयमाला के दौरान हरगोविंद दीक्षित नामक एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। वह अपनी बहन के घर शादी में शामिल होने गया था। जयमाला के समय गश खाकर गिरने से उसकी मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं। शव के गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।
संवाद सूत्र,जागरण.रुरुगंज (औरैया)। कुदरकोट के गांव इकघरा निवासी हरगोविंद दीक्षित शुक्रवार शाम गांव से परिवार सहित अपनी बहन के घर पर शादी में शामिल होने गए था। समारोह में जयमाला के दौरान युवक गश आने से जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौत होने से शादी की खुशियां मातम में बदल गई, रात में ही शव को गांव लाया गया, शनिवार दोपहर युवक का अंतिम संस्कार किया गया।
गांव इकघरा निवासी 45 वर्षीय हरगोविंद दीक्षित शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे गांव इकघरा से अपनी कार से पत्नी व बच्चों सहित ककोर के गांव रुदौली में बहन मांडवीय दीक्षित के घर गया था, जहां उनके पारिवारिक भतीजे की शादी में शामिल होने गया था। हरगोविंद दीक्षित के पुत्र हर्षित ने बताया कि औरैया के दिबियापुर मार्ग पर स्थित लखन वाटिका में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, सभी लोग खाना खा चुके थे।
जयमाला कार्यक्रम के दौरान वह लोग भी जयमाला स्टेज के पास खड़े हुए थे, इसी दौरान रात करीब पौने बारह बजे पापा जमीन पर गिर गए। जब तक वह लोग कुछ समझ पाते, पापा की मौत हो चुकी थी। शादी के दौरान हरगोविंद की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। आनन फानन में सूचना गांव में स्वजनों को दी गई। रिश्तेदार शव लेकर गांव पहुचे तो चीत्कार मच गई। पत्नी संतोषी देवी, बेटा हर्षित दीक्षित व बेटी महिमा सहित स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। शनिवार को शव का अंतिम संस्कार गांव में कर दिया गया।
