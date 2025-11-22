औरैया में गम में बदलीं खुशियां! बहन के घर शादी समारोह में गया था भाई, जयमाल के समय हुई मौत,

संवाद सूत्र,जागरण.रुरुगंज (औरैया)। कुदरकोट के गांव इकघरा निवासी हरगोविंद दीक्षित शुक्रवार शाम गांव से परिवार सहित अपनी बहन के घर पर शादी में शामिल होने गए था। समारोह में जयमाला के दौरान युवक गश आने से जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौत होने से शादी की खुशियां मातम में बदल गई, रात में ही शव को गांव लाया गया, शनिवार दोपहर युवक का अंतिम संस्कार किया गया।

गांव इकघरा निवासी 45 वर्षीय हरगोविंद दीक्षित शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे गांव इकघरा से अपनी कार से पत्नी व बच्चों सहित ककोर के गांव रुदौली में बहन मांडवीय दीक्षित के घर गया था, जहां उनके पारिवारिक भतीजे की शादी में शामिल होने गया था। हरगोविंद दीक्षित के पुत्र हर्षित ने बताया कि औरैया के दिबियापुर मार्ग पर स्थित लखन वाटिका में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, सभी लोग खाना खा चुके थे।