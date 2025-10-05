Language
    कानपुर शहर में राज्यपाल होने से यातायात पुलिस अलर्ट, फिर भी जाम में फंसी एंबुलेंस

    By ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    कानपुर शहर में यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण एंबुलेंस जाम में फंसी रही। मेडिकल कॉलेज पुल और मरियमपुर चौराहे पर एंबुलेंस को जाम का सामना करना पड़ा जिससे मरीजों को परेशानी हुई। राज्यपाल के दौरे के बावजूद यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं दिखा। अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं।

    एलआर अस्पताल के बाहर लगे जाम में फंसीं नजर आती एंबुलेंस। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर की यातायात व्यवस्था सुधर सकती है। अधिकारी भी इसके लिए सतर्क रहते हैं, लेकिन यातायात पुलिसकर्मी ही गंभीरता नहीं ले रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। शनिवार को मेडिकल कालेज पुल पर एक बार फिर जाम में एंबुलेंस फंसी और दूसरी तरफ मरियमपुर चौराहे पर रेड सिग्नल की वजह से वाहनों के बीच एंबुलेंस फंसी, लेकिन यातायात पुलिसकर्मियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

    सिग्नल ग्रीन होने के बाद ही एंबुलेंस आगे बढ़ सकी। ये दोनों मामले सिर्फ बानगी हैं। शहर के कई मार्गों व चौराहों पर ऐसी ही स्थिति है। पूर्व में इन्हीं जाम की वजह से कई जानें भी जा चुकी है।

    शहर में शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट रही। सड़क किनारे गुमटी समेत अतिक्रमण हटवा दिए गए। चौराहों और जाम वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस तैनात दिखी।

    एलएलआर अस्पताल के सामने स्वयं एडीसीपी यातायात अर्चना सिंह खड़ी रहीं, लेकिन इन सबके बाद भी दोपहर में मेडिकल कालेज पुल पर कुछ देर के जाम में एंबुलेंस फंस गई। गोल चौराहे की तरफ से पुल के बगल से आने वाहनों के बीच पुल से आ रहे वाहन फंसे तो स्थिति बिगड़ने लगी। पुलिसकर्मी वाहनों को निकलवाती रही। तब तक एंबुलेंस फंसी रही। कुछ देर बाद वाहन रेंगते हुए निकले और एंबुलेंस आगे बढ़ी।

    इसी तरह से दाेपहर तीन बजकर 25 मिनट पर मरियमपुर चौराहे पर यातायात सिग्नल रेड हुआ तो जेके मंदिर से फजलगंज को जाने वाले वाहन रोक दिए गए, जिसमें एक एंबुलेंस फंस गई। एंबुलेंस में मरीज भी था। यातायात खुलवाने के लिए चालक ने सायरन बजाया। जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अनाउंसमेंट तक किया, लेकिन मरियमपुर चौराहे पर दूसरी तरफ सड़क किनारे खड़े यातायात पुलिसकर्मी इससे अनजान बने रहे। जब सिग्नन ग्रीन हुआ तब वाहन आगे बढ़े और एंबुलेंस निकल सकी।

    मेडिकल कालेज पुल पर जाम नहीं लगा था। बगल के रास्ते से वाहन आने से कुछ दबाव बढ़ता है, पर वाहन फंसते नहीं चलते रहते हैं। मरियमपुर चौराहे पर एंबुलेंस सिग्नल रेड होने की वजह से रोकी गई है तो उसे दिखवाया जाएगा। हालांकि उसकी जानकारी नहीं है।

    - अर्चना सिंह, एडीसीपी यातायात

