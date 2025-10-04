IND A vs AUS A Series: भारत और आस्ट्रेलिया ए 1-1 से बराबर, 5 अक्टूबर को ग्रीन पार्क में वनडे सीरीज का फाइनल मैच

कानपुर के ग्रीन पार्क में पांच अक्टूबर भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी की। अब सबकी निगाहें अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों पर टिकी हैं। दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में रविवार को दोपहर डेढ़ बजे से होने वाला फाइनल मुकाबला रोमांचक होगा। जहां भारत ए की टीम चार दिवसीय सीरीज के बाद वनडे सीरीज को कब्जाने उतरेगी। दूसरी ओर मेहमान आस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी वनडे सीरीज जीतकर हिसाब बराबर करने उतरेंगे।

ग्रीन पार्क स्टेडियम में वनडे सीरीज में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत ए ने 171 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। जबकि दूसरा वनडे मुकाबला आस्ट्रेलिया ए टीम ने नौ विकेट से अपने नाम किया था। अब सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रेयस की युवा बिग्रेड में अभिषेक, तिलक, पराग के दम पर सीरीज कब्जाने उतरेगी।

शनिवार को वर्षा के कारण मेहमान टीम आस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस सत्र नहीं हो सका। ऐसे में भारत ए के खिलाड़ियों ने शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास किया। अभिषेक शर्मा, रियान पराग, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, तिलक वर्मा तथा कप्तान श्रेयस अय्यर ने खूब बल्लेबाजी की।