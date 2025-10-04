IND A vs AUS A Series: भारत और आस्ट्रेलिया ए 1-1 से बराबर, 5 अक्टूबर को ग्रीन पार्क में वनडे सीरीज का फाइनल मैच
कानपुर के ग्रीन पार्क में पांच अक्टूबर भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी की। अब सबकी निगाहें अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों पर टिकी हैं। दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में रविवार को दोपहर डेढ़ बजे से होने वाला फाइनल मुकाबला रोमांचक होगा। जहां भारत ए की टीम चार दिवसीय सीरीज के बाद वनडे सीरीज को कब्जाने उतरेगी। दूसरी ओर मेहमान आस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी वनडे सीरीज जीतकर हिसाब बराबर करने उतरेंगे।
ग्रीन पार्क स्टेडियम में वनडे सीरीज में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत ए ने 171 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। जबकि दूसरा वनडे मुकाबला आस्ट्रेलिया ए टीम ने नौ विकेट से अपने नाम किया था। अब सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रेयस की युवा बिग्रेड में अभिषेक, तिलक, पराग के दम पर सीरीज कब्जाने उतरेगी।
शनिवार को वर्षा के कारण मेहमान टीम आस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस सत्र नहीं हो सका। ऐसे में भारत ए के खिलाड़ियों ने शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास किया। अभिषेक शर्मा, रियान पराग, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, तिलक वर्मा तथा कप्तान श्रेयस अय्यर ने खूब बल्लेबाजी की।
बल्लेबाजी के मुफीद ग्रीन पार्क की पिच नंबर तीन पर होने वाले फाइनल मुकाबले की तैयारी को दुरुस्त करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप, हर्षित राणा, आयुष बडोनी, निशांत, रवि विश्नोई ने भी जमकर पसीना बहाया। कोच सुनील जोशी की देखरेख में तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित स्विंग की तलाश और सटीक यार्कर का अभ्यास करते रहे। एशिया कप के हीरो अभिषेक शर्मा दूसरे वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं। ऐसे में अभिषेक ने तीसरे वनडे से पहले आस्ट्रेलिया पेस अटैक विल सदरलैंड और जैक एड्वर्ट के खिलाफ नेट पर करीब 30 मिनट तक बल्लेबाजी की।
वापसी करने में माहिर मेहमान आस्ट्रेलिया ए
वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मिली 171 रनों की हार का बदला मेहमान टीम नौ विकेट की जीत हासिल कर ले चुकी है। पहले मुकाबले में गेंदबाजी में फ्लाप रहे कंगारू गेंदबाज दूसरे वनडे में भारत ए के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बने थे। तेज गेंदबाज विल सदरलैंड और जैक एडवर्ड्स मौसम से मिली मदद का फायदा उठाकर शीर्ष बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। जबकि मध्य के ओवरों में स्पिनर तनवीर और टाड मर्फी कूपर कोलोनी के साथ मिलकर भारत ए के बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। वहीं, आस्ट्रेलिया बल्लेबाज मैकेंजी हार्वे, मैकगर्क, कूपर कोनोली, लैचन शा और सदरलैंड भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं।
