तो इस वजह से बढ़ रही मुंहासे, गंजापन, हाथ पैर में काले धब्बे की समस्या, आप में भी तो नहीं हो रहे हार्मोनल बदलाव
इन दिनों युवक और युवतियों में कील मुंहासे बाल झड़ना झुर्रियों की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके लिए युवक और युवतियों की बदलती लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार हैं। दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डा. ममता भूरा ने पाठकों के सवालों का उत्तर देते हुए समस्या से निदान के सुझाव दिए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदूषण युक्त वातावरण और भागदौड़ भरे जीवन में दिनचर्या की अनदेखी के कारण बच्चों से लेकर युवक और युवतियों में कील, मुंहासे, बाल झड़ना, झुर्रियाें की समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। फास्ट फूड में मौजूद अत्यधिक तेल और चीनी त्वचा रोग का मुख्य कारण बन रहा है। पिज्जा, बर्गर, सोडा, हाई शुगर ड्रिंक और कई अन्य जंक फूड में सेचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड कंटेंट ज्यादा होता है, जो आपके हार्मोन और ब्लड शुगर के स्तर को असंतुलित कर सकते हैं। यह बातें दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डा. ममता भूरा ने पाठकों के सवालों का उत्तर देते हुए कही।
उन्होंने गंजेपन, झुर्रियां, मुंहासे, डार्क सर्कल, शरीर पर और चेहरे पर अनचाहे बाल, टैटू के निशान, मस्से से जुड़ी समस्याओं पर पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया और संतुलित दिनचर्या और खान-पान से रोग मुक्त शरीर के तरीके बताएं। पेश है पाठकों से बातचीत के मुख्य अंश...
- हाथ-पैर में काले छब्बे हैं। अब मस्से हो रहे हैं? - आरबी सैनी, गुरुदेव। अशोक त्रिवेदी, शुक्लागंज।
- सर्जरी करके इसे हटाया जा सकता है। एक बार किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखा लें। हाथ-पैर में छब्बे और मस्सों की समस्या कई कारण से हो सकती है। इसमें खान-पान और दिनचर्या भी मुख्य कारण बनती है। इसलिए त्वचा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बिना देरी किए त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अगर अधिक वजन है, तो उसे नियंत्रित करें। बढ़ता हुआ वजन लिवर, किडनी, त्वचा रोग का कारण बनता है।
- मेरी पोती को पिंपल हो रहे हैं। इस कारण उसे काफी समस्या हो रही है? - रंजना गुप्ता, अवधपुरी। सीता देवी, बर्रा।
- पिंपल होने का कारण त्वचा का अधिक आयली होना होता है। पिंपल हार्मोनल समस्या, फास्टफूड के अधिक सेवन और खान-पान में लापरवाही के कारण होता है। इसलिए शरीर में पानी की कमी न होने दें, धूप से बचाव करें। इसके साथ ही घर में बना खाना खाएं और फाइबर युक्त यानी सलाद का सेवन अधिक करें।
- मेरी मां के पैर में सफेद रंग के छब्बे हो रहे हैं। क्या करें? - ज्योति सिंह, उन्नाव।
- यह बढ़ती उम्र के कारण हो सकते हैं। इसका आकार छोटा ही रहेगा। इससे परेशान नहीं हो। अगर पैर के सफेद छब्बों का आकार बढ़ रहा है तो इसे एक बार त्वचा रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। ताकि समय पर त्वचा रोग को रोग जा सके।
- चेहरे पर छोटे-छोटे तिल जैसे आ रहे हैं। इसका क्या कारण और बचाव कैसे करें? - ऋतिक कटियार, बर्रा।
- अधिक धूप में रहने से इस प्रकार की समस्या होती है। कई बार यह हार्मोनल कारण से हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए आप सनस्क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह हल्के दाग हैं, तो यह सनस्क्रीम से दूर हो सकते हैं। अगर यह बढ़ते हैं, तो एक बार आप किसी विशेषज्ञ को दिखा लें।
- झाईयों और दाग की समस्या है, इससे बचाव के लिए क्या करें? - ज्योति त्रिपाठी, बिठूर। गुड़िया, नौबस्ता।
- त्वचा से जुड़े किसी भी रोग का संपूर्ण इलाज जरूरी है। झाईयों और दाग की समस्या से बचाव के लिए नमी वाले स्थान पर रहने से बचें। मोटा और टाइट कपड़े नहीं पहनें। पसीना आने से बचाव के लिए पाउडर का प्रयोग करें।
- संतुलित खान-पान और दिनचर्या से क्या त्वचा रोग से बच सकते हैं? - जय प्रकाश तिवारी, बर्रा एक।
- जी हां, त्वचा रोग का कारण गलत खान-पान और दिनचर्या के कारण बनता है। त्वचा रोग से बचाव के लिए तेल, साबुन, पाउडर और क्रीम का चयन विशेषज्ञ की सलाह पर करें। बच्चों और महिलाओं में अलग-अलग प्रकार के पीएच लेवल के होते हैं। इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह पर तेल, साबुन में बदलाव नहीं करना चाहिए।
- बाल बहुत तेजी से छड़ रहे हैं, इससे बचाव कैसे करें? - प्रीति तिवारी, श्याम नगर। अभिवन कुशवाहा, बर्रा आठ।
- मीनोपाज के बाद हार्मोनल बदलाव के कारण बाल छड़ने की समस्या हो सकती है। हेयर फाल का इलाज तीन से छह माह तक चलता है। इसमें मल्टीविटामिन, सीरम का प्रयोग करना होता है। इस दौरान डाई लगाना और अन्य हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- चेहरे में अनचाहे बाल हो रहे हैं। क्या इसे हटवा सकते हैं? - कृतिका, भूसाटोली।
- चेहरे पर अनचाहे बाल होने का कारण हार्मोनल होता है। इसलिए पहले उस समस्या का निदान करना चाहिए। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता के कारण हार्मोनल समस्याएं हो जाती है।
- सोरायसिस का मरीज हूं। क्या दवाएं चलती रहेगी? - संतोष अवस्थी, पनकी।
- सोरायसिस लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें डाक्टर की सलाह पर ही दवाओं में बदलाव कराएं। त्वचा की स्थिति देखने के बाद ही इसमें दवाएं संशोधित की जाती है। सोरायसिस में खान-पान, दिनचर्या और तनाव मुक्त जीवन बीमारी के लक्षण को कम करता है।
- मेरी जांघ के ऊपर लाल दाने और खुजली की समस्या हो रही है? - मनीष, रतनलाल नगर।
- इस प्रकार की समस्याएं त्वचा संक्रमण के कारण होती है। इसमें संक्रमण के कारण का पता लगाने से बार-बार इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। एंटी फंगल क्रीम और पाउडर का प्रयोग करें। इसमें खुद से दवाएं नहीं खानी चाहिए। यह लिवर के लिए खतरनाक हो सकती है।
- क्या त्वचा रोग में आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना लाभदायक होता है? - सीमा वर्मा, साकेत नगर।
- किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं खुद से नहीं लेनी चाहिए। यह दवाएं भारी होती है। इसलिए आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन किसी विशेषज्ञ की देखरेख में लेना चाहिए। ताकि उनके नुकसान से बचा जा सके।
- जंक फूड और फास्ट फूड के सेवन से क्या त्वचा रोग हो सकते हैं? - प्रीति शुक्ला, कल्याणपुर।
- जी हां, जंक फूड और फास्ट फूड पिंपल और हेयर फाल का कारण बनता है। यह वजन बढ़ता है। हाई शुगर कंटेंट वाले फूड्स इंसुलिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिससे त्वचा पर आयल की मात्रा बढ़ जाती है। ज्यादा तेल होने की वजह से सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मुंहासे, ब्लाक पोर्स और सूजन होने लगती है।
त्वचा रोग से बचाव के लिए क्या करें
- स्टेराइड क्रीम के सेवन से बचें।
- खुद से दवाएं और तेल-साबुन नहीं बदलें।
- दिनचर्या और खान-पान को सुधारे।
- संतुलित थाली का सेवन करें। इसमें दाल और हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करें।
- शरीर में पानी की कमी न होने दें।
