तो इस वजह से बढ़ रही मुंहासे, गंजापन, हाथ पैर में काले धब्बे की समस्या, आप में भी तो नहीं हो रहे हार्मोनल बदलाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदूषण युक्त वातावरण और भागदौड़ भरे जीवन में दिनचर्या की अनदेखी के कारण बच्चों से लेकर युवक और युवतियों में कील, मुंहासे, बाल झड़ना, झुर्रियाें की समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। फास्ट फूड में मौजूद अत्यधिक तेल और चीनी त्वचा रोग का मुख्य कारण बन रहा है। पिज्जा, बर्गर, सोडा, हाई शुगर ड्रिंक और कई अन्य जंक फूड में सेचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड कंटेंट ज्यादा होता है, जो आपके हार्मोन और ब्लड शुगर के स्तर को असंतुलित कर सकते हैं। यह बातें दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डा. ममता भूरा ने पाठकों के सवालों का उत्तर देते हुए कही।