यूपी की राज्यपाल ने कहा, टैरिफ का जवाब है हस्तशिल्प, भारत को आगे बढ़ाने का समय

कानपुर में क्राफ्टरूट्स मेले का उद्घाटन वर्षा के कारण टल गया जिसे बाद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कन्वेंशन हॉल चुन्नीगंज में शुरू किया। राज्यपाल ने हस्तशिल्प को भारत की आत्मनिर्भरता का मार्ग बताया और स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने ग्रामश्री संस्था के योगदान की सराहना की और हस्तशिल्पियों को समर्थन देने का आह्वान किया।

जागरण संवाददाता , कानपुर। टैरिफ का जवाब भारत का हस्तशिल्प है। देश के हस्तशिल्पी के हुनर से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यह समय है जब हस्तशिल्पियों का साथ देकर भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को यहां ग्रामश्री संस्था की ओर से लगाए जा रहे क्राफ्टरूट्स मेले के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि समस्याएं आने पर समाधान तलाश कर आगे बढ़ना ही मनुष्य होने का प्रमाण है।

चुन्नीगंज के नवनिर्मित कन्वेंशन हाल में लगाए हस्तशिल्प मेला क्राफ्टरूट्स के शिल्पियों को समर्थन देने का आह्वान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सुबह हो रही वर्षा के कारण पूर्व निर्धारित मेला स्थल को बदलकर यहां आना पड़ा। चार से पांच घंटे के दौरान पूरे मेला स्थल को व्यवस्थित करने में मेला टीम , नगर निगम के अधिकारी, पुलिस और विश्वविद्यालयों के छात्र- शिक्षकों ने जिस तरह का योगदान किया है। वह सराहनीय है। समस्या आने पर समाधान तलाश लेने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य है।

कहा, टैरिफ की जो समस्या सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उसका जवाब देने के लिए स्वदेशी का मंत्र दिया है। हस्तशिल्पियों की कला और उनकी बनाई कृतियां इसका सटीक उदाहरण हैं। हस्तशिल्प को समर्थन देकर हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। देश के खत्म होते हस्तशिल्प को बचाने के लिए ही मैनें ग्रामश्री संस्था की स्थापना की। अपनी बेटी अनार पटेल को महिलाओं के उत्थान के लिए आगे बढ़कर सहयोग करने को प्रेरित किया। अनार ने खत्म होती कलाओं को नए डिजाइन और स्वरूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आज हजारों हस्तशिल्पी मिलकर अपना उत्थान कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि ग्रामश्री संस्था अपने साथ उन्हीं हस्तशिल्पियों को जोड़ती है जिनका परिवार नशामुक्त जीवन जीता हो। बेटियों को शिक्षा दे और बाल विवाह विरोधी हो। इसके साथ ही पूरा परिवार मिलकर पेड़ लगाते हैं और चार - पांच दिन का भ्रमण कर देश के बारे में जानते हैं। ऐसे हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों को खरीद कर सही मायने में कला को संरक्षण देते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनने में योगदान करते हैं। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर सोपोर की हस्तशिल्पी जाहिदा अमीन को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की डीलिट् उपाधि भी प्रदान की।