मेहंदी लगाए फेरों के लिए रातभर बैठी रही दुल्हन, दूल्हा आया न बरात...कन्नौज में दहेजलोभियों की सामने आई करतूत

संवाद सूत्र, जागरण, इंदरगढ़ (कन्नौज)। यूपी के कन्नौज में दहेजलोभियों ने हद पार कर दी। सात फेरों का सपना संजोए दुल्हन रात भर इंतजार करती रहीं। लेकिन न कोई बरात आई न कोई दूल्हा। पूरा खाना तैयार था और दुल्हन पक्ष के लोग बरातियों के स्वागत के लिए खड़े थे।

मामला कन्नौज के रामपुर मझला गांव का है। यहां पर रविवार की रात शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इन तैयारियों के बीच दुल्हन बरात का इंतजार करती रही थी। जयमाल का समय हो रहा था। बराती के स्वागत की प्रतिक्षा में काफी देरी होती जा रही थी। तभी सूचना आई कि बरात दहेज की खातिर आई नहीं। रिश्तेदार देर रात तक बरात का इंतज़ार करते रहे, लेकिन दूल्हा पक्ष की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली।

राजू ने बताया कि उनकी बेटी की शादी गोलू पुत्र राजकुमार निवासी भीमपुर से तय हुई थी। बरात की स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दूल्हे पक्ष की तरफ से जो भी मांग की गई थी सब किया गया। खाने पीने से लेकर भव्य स्वागत किया जाना था।

शादी की रात जब दूल्हा पक्ष से संपर्क किया गया तो पता चला कि पांच लाख की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर बरात नहीं लाई जाएगी। इस मांग के कारण शादी के मौके पर पूरे परिवार को भारी मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही दुल्हन पक्ष में मायूसी और आक्रोश फैल गया।