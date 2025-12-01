Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेहंदी लगाए फेरों के लिए रातभर बैठी रही दुल्हन, दूल्हा आया न बरात...कन्नौज में दहेजलोभियों की सामने आई करतूत

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    कन्नौज में दहेज के लालचियों का घिनौना चेहरा सामने आया। दुल्हन मेहंदी लगाए रात भर फेरों के लिए बैठी रही, पर दूल्हा और बारात नहीं आई। परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात नहीं आई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण, इंदरगढ़ (कन्नौज)। यूपी के कन्नौज में दहेजलोभियों ने हद पार कर दी। सात फेरों का सपना संजोए दुल्हन रात भर इंतजार करती रहीं। लेकिन न कोई बरात आई न कोई दूल्हा। पूरा खाना तैयार था और दुल्हन पक्ष के लोग बरातियों के स्वागत के लिए खड़े थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    मामला कन्नौज के रामपुर मझला गांव का है। यहां पर रविवार की रात शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इन तैयारियों के बीच दुल्हन बरात का इंतजार करती रही थी। जयमाल का समय हो रहा था। बराती के स्वागत की प्रतिक्षा में काफी देरी होती जा रही थी। तभी सूचना आई कि बरात दहेज की खातिर आई नहीं। रिश्तेदार देर रात तक बरात का इंतज़ार करते रहे, लेकिन दूल्हा पक्ष की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली।

     

    राजू ने बताया कि उनकी बेटी की शादी गोलू पुत्र राजकुमार निवासी भीमपुर से तय हुई थी। बरात की स्वागत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दूल्हे पक्ष की तरफ से जो भी मांग की गई थी सब किया गया। खाने पीने से लेकर भव्य स्वागत किया जाना था। 

     

    शादी की रात जब दूल्हा पक्ष से संपर्क किया गया तो पता चला कि पांच लाख की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर बरात नहीं लाई जाएगी। इस मांग के कारण शादी के मौके पर पूरे परिवार को भारी मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही दुल्हन पक्ष में मायूसी और आक्रोश फैल गया।

     

    शादी की सभी तैयारियां धरी रह गईं, जिससे परिवार आर्थिक और सामाजिक नजरिये से बेहद आहत महसूस कर रहा है। पीड़ित पिता राजू ने थाना इंदरगढ़ में प्रार्थना पत्र देकर वर पक्ष पर दहेज के लिए बरात न लाने का आरोप लगााया है। थाना प्रभारी नीलम सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Air Pollution की मार झेल रहे फेफड़े रहेंगे स्वस्थ, IIT Kanpur की अनूठी डिवाइस ‘आयरनलंग’ रखेगी ख्याल

    यह भी पढ़ें- कानपुर में पूर्व राज्यमंत्री ने इटावा के कारोबारियों को बंधक बना पीटा, रुपये लेने के बहाने बुलाकर की वारदात

    यह भी पढ़ें- ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता का बड़ा खेल, कानपुर के कारोबारी ने पुलिस को दी ये शिकायत

    यह भी पढ़ें- यकीन नहीं हो रहा इस पिता को, कानपुर में हाईस्कूल टापर बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान