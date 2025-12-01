Air Pollution की मार झेल रहे फेफड़े रहेंगे स्वस्थ, IIT Kanpur की अनूठी डिवाइस ‘आयरनलंग’ रखेगी ख्याल
आईआईटी कानपुर ने वायु प्रदूषण से प्रभावित फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए 'आयरनलंग' नामक एक अनूठी डिवाइस विकसित की है। यह डिवाइस प्रदूषित हवा से फेफड़ों की रक्षा करेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं। यह नवाचार वायु प्रदूषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। वायु प्रदूषण की मार सह रहे फेफड़ों को अब आसानी से मजबूत बना सकेंगे। आइआइटी कानपुर के स्टार्टअप मेदांत्रिक ने ऐसी वेलनेस डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से हर रोज फेफड़ों का व्यायाम किया जा सकेगा और यह भी देखा जा सकेगा कि फेफड़ों को व्यायाम से कितना लाभ मिल रहा है।
शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों के फेफड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया है। बच्चों और बुजुर्गाें को इस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की सांस ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाने और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आइआइटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनाेवेशन सेंटर से संबंधित स्टार्टअप मेदांत्रिक ने अनूठी डिवाइस ‘आयरनलंग’ तैयार की है।
मेद्रांत्रिक के सीईओ प्रियरंजन तिवारी ने बताया कि इस डिवाइस की मदद से फेफड़ों का रोजाना व्यायाम कराया जा सकता है। इससे फेफड़ों को मजबूती मिलती है और हर दिन अपने फेफड़ों की स्थिति को जांचा भी जा सकेगा। इस डिवाइस को अलग-अलग उम्र और शारीरिक बनावट वाले लोगों के लिए अलग-अलग मोड में काम करने के लिए तैयार किया गया है।
लोगों के फेफड़ों की कार्य क्षमता के अनुरूप व्यायाम विशेषज्ञों के सुझाए तरीकों को भी डिवाइस का हिस्सा बनाया गया है। इससे व्यायाम करते समय की जाने वाली गलतियों की जानकारी मिलेगी और सही तरीके से व्यायाम करना सीखा जा सकेगा। इससे श्वसन क्षमता को बढ़ाने में सुविधा मिलेगी।
डिवाइस में एक कुर्सी, मानीटर, श्वसन व्यायाम टूल को जोड़ा गया है। इस पूरे सेट की कीमत 55 हजार रुपये है। इसका प्रयोग घरों के अलावा जिम में भी किया जा सकेगा। डिवाइस में हर व्यक्ति के लिए अलग स्मार्ट कार्ड लगाना होगा। जिसमें उपयोगकर्ता की उम्र, वजन, लंबाई और क्षेत्र की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसी आधार पर फेफड़े की आदर्श स्थिति की एक रिपोर्ट भी डिवाइस तैयार कर देगी। जो फेफड़ाें की वास्तविक स्थिति का विवरण है।
15 मिनट से 20 मिनट के व्यायाम से ही फेफड़ों में सुधार होने लगता है। हरेक व्यक्ति के लिए इस डिवाइस में एक श्वांस लेने वाला उपकरण है जिसकी कीमत केवल 100 रुपये रखी गई है। इसे डिवाइस में आसानी से फिट किया जा सकेगा।
