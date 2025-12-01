ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता का बड़ा खेल, कानपुर के कारोबारी ने पुलिस को दी ये शिकायत
कानपुर के एक पोल्ट्री व्यवसायी ने 'ताजमहल' फिल्म के सह-निर्माता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। व्यवसायी का कहना है कि उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसने संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह से गुहार लगाई। आठ लोगों पर केस दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता इरशाद आलम और उनके साथियों के खिलाफ बेकनगंज के एक पोल्ट्री कारोबारी को जमीन दिलाने के नाम पर 3.30 करोड़ रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने जब मामले की जानकारी की तो पता चला कि जमीन उसकी है ही नहीं है। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपित ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने मामले को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह से गुहार लगाई। जिसके बाद बेकनगंज पुलिस ने दो नामजद समेत आठ पर रिपोर्ट दर्ज की है।
सिविल लाइंस निवासी मो.शोएब पोल्ट्री कारोबारी हैं उनका बेकनगंज नई सड़क पर एग स्टोर है। उन्हें व उनके साथी नई सड़क निवासी फहद नसीम व उबैद नसीम को व्यापार बढ़ाने व गोदाम के लिए जमीन की आवश्यकता थी। इस पर रिक्की और रफी ने उनकी मुलाकात जाजमऊ गज्जूपुरवा हाल पता सिग्नेचर सिटी निवासी इरशाद आलम से कराई। टेनरी संचालक इरशाद आलम 2005 में रिलीज होने वाली फिल्म ताजमहल के सह-निर्माता भी हैं। मो.शोएब के अनुसार इरशाद आलम ने उन्हें जाजमऊ गज्जूपुरवा में अपनी जमीन दिखाते हुए उसे 1.65 करोड़ रुपये में बेचने की बात कही।
नोटिरियल विक्रय अनुबंध पत्र तैयार होने पर उन्होंने आरटीजीएस व नगद के रूप में 1.65 करोड़ रुपये उसे दे दिए। कई दिन बीत जाने पर उन्होंने विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा तो उसने जमीन की रकम दोगुनी कर दी। रुपये फंसे होने पर शोएब ने उसकी बात मानते हुए दोबारा 1.65 करोड़ रुपये दे दिए, लेकिन आरोपित ने इसके बावजूद बैनामा नही किया। जब उन्होंने जमीन की पड़ताल की तो पता चला कि यह जमीन सरकार ने पहले ही अधिग्रहण कर रखी है।
आरोप है कि जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने अपने साथी मो.उजैर व अन्य लोगों के साथ 13 सितंबर को उनकी दुकान पर आकर झूठे मुकदमें में फंसा देने की धमकी देने के साथ 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने मामले की शिकायत सयुंक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह से की। इस पर उन्होंने आरोपित और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई के आदेश दिए। मामले को लेकर इरशाद आलम का कहना है कि उन पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह झूठा और निराधार है उन्होंने जमीन बेचने के नाम पर कोई धोखाधड़ी नहीं की है।
कारोबारी की शिकायत पर आरोपित इरशाद आलम उसके साथी मो.उजैर हसन और छह अज्ञात समेत आठ के खिलाफ धोखाधड़ी,कूटरचना और रंगदारी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की जा रही है।
- श्रवण कुमार सिंह,डीसीपी सेंट्रल
ईडी और सीबीआइ समेत शहर के कई थानों में एक दर्जन मुकदमे
ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता इरशाद आलम पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआइ के साथ ही जाजमऊ,चकेरी, बाबूपुरवा और बेकनगंज आदि थानों में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें जांच चल रही है।
