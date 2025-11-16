हमीरपुर में दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस का कहर, राहगीरों को रौंदा, एक की मौत व चार घायल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में तेज रफ्तार में स्लीपर बस ने कहर बरपाया। पैदल जा रहे लोगों को कुचल दिया। इसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि चार से पांच लोग घायल हो गए। वहीं, कुछ पशु भी बस की चपेट में आने से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों में आक्रोश है।

