हमीरपुर में दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस का कहर, राहगीरों को रौंदा, एक की मौत व चार घायल
हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस ने राहगीरों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना झलोखर गांव के पास हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में तेज रफ्तार में स्लीपर बस ने कहर बरपाया। पैदल जा रहे लोगों को कुचल दिया। इसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि चार से पांच लोग घायल हो गए। वहीं, कुछ पशु भी बस की चपेट में आने से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों में आक्रोश है।
दरअसल, सवारियों से भरी स्लीपर बस दिल्ली जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि चालक बस को काफी तेज चला रहा था। शाम को करीब सवा छह बजे कुराना थाने के झलोखर गांव के पास सड़क पर पैदल जा रहे लोगों को बस चालक ने कुचल डाला। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और चार से पांच लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा कुछ किसानों के जानवर भी इस घटना में घायल हो गए हैं।
घटना से ग्रामीणों में आक्रोश हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्लीपर बस को थाना कुरारा में खड़ा करा दिया है। वहीं बस में बैठे यात्रियों के बीच भी घटना के दौरान खलबली मच गई।
