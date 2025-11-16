Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस का कहर, राहगीरों को रौंदा, एक की मौत व चार घायल

    By Anurag MishraEdited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस ने राहगीरों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना झलोखर गांव के पास हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में तेज रफ्तार में स्लीपर बस ने कहर बरपाया। पैदल जा रहे लोगों को कुचल दिया। इसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि चार से पांच लोग घायल हो गए। वहीं, कुछ पशु भी बस की चपेट में आने से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों में आक्रोश है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    दरअसल, सवारियों से भरी स्लीपर बस दिल्ली जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि चालक बस को काफी तेज चला रहा था। शाम को करीब सवा छह बजे कुराना थाने के झलोखर गांव के पास सड़क पर पैदल जा रहे लोगों को बस चालक ने कुचल डाला। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और चार से पांच लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा कुछ किसानों के जानवर भी इस घटना में घायल हो गए हैं।

     

     

    घटना से ग्रामीणों में आक्रोश हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्लीपर बस को थाना कुरारा में खड़ा करा दिया है। वहीं बस में बैठे यात्रियों के बीच भी घटना के दौरान खलबली मच गई।

    यह भी पढ़ें- हमीरपुर में महिला की बेरहमी से हत्या, आंख गायब व सिर की हड्डी भी टू...मर्डर म‍िस्‍ट्री जानकर रह जाएंगे हैरान

    यह भी पढ़ें- कानपुर में आतंकी शाहीन, आरिफ के बाद एक और संदिग्ध नाम आया सामने, इसी डाक्टर के कहने पर मिला था आतंकी को कमरा

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: कानपुर से आतंकी लिंक के बाद पुलिस अलर्ट, अमोनियम नाइट्रेट भंडारण की तलाश में 112 जगह छापे

    यह भी पढ़ें- SIR Abhiyan: कानपुर में 25 लाख मतदाताओं के घर पहुंचे गणना पत्र, जानें अब क्या करना है?