    हमीरपुर में महिला की बेरहमी से हत्या, आंख गायब व सिर की हड्डी भी टूटी, सीआरपीएफ जवान पति व प्रेमी दरोगा पर हत्या का आरोप

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:42 PM (IST)

    हमीरपुर में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिसकी आंख गायब है और सिर की हड्डी टूटी हुई है। मृतका के पति, जो सीआरपीएफ जवान है, और उसके प्रेमी दरोगा पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों को हिरासत में ले लिया है।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। नग्न अवस्था में सड़क किनारे झाड़ियों में मिले महिला के शव की शिनाख्त सीआरपीएफ जवान की पत्नी के रूप में हुई है। महिला का पति से घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा था। जिसकी विवेचना महोबा के एक थाने में तैनात दारोगा के द्वारा की जा रही थी। जिससे महिला का प्रेम प्रसंग हो गया। जिसके बाद महिला की दारोगा से अनबन शुरू हो गई। जिस पर दारोगा ने उसके पति के साथ मिलकर तारीख में गई महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव सड़क किनारे झाड़ियों के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित दारोगा व पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    बीते गुरुवार की सुबह नग्न अवस्था में मौदहा कोतवाली के बसवारी रोड स्थित रमना किशनपुर गांव के निकट झाड़ियों में महिला का शव पड़ा मिला था। जिसके चेहरे को आवारा कुत्तों ने नोंच डाला था। जहां शव पड़ा था उसी से कुछ दूरी में सड़क पर खून के निशान भी पुलिस को मिले थे। एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने स्वयं घटना स्थल का जायजा लिया था और महिला की शिनाख्त और घटना के राजफाश के लिए पुलिस की चार टीमें लगाईं थीं। शनिवार को महिला की शिनाख्त एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी के रूप में हुई।

     

     

    महिला मूल रूप से महोबा जनपद के एक गांव की निवासी थी। जिसकी वर्ष 2023 में हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना अंतर्गत एक गांव में शादी हुई थी। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद मृतका के पिता व भाई ने बताया कि शादी के एक वर्ष बाद दहेज में दो लाख रुपये और ब्रेजा कार न देने का आरोप लगाते हुए पति व ससुरालियों के द्वारा उसकी बेटी को मारापीटा गया और जहरीला पदार्थ पिलाया गया था। जिसके बाद महिला ने वर्ष 2024 में पति समेत ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था।

     

     

    वहीं वर्ष 2025 में महिला ने अपने देवर संजय के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म का मुकदमा लिखाया था। उक्त दोनों मुकदमें महोबा न्यायालय में चल रहे थे। महोबा जनपद के कबरई थाने में तैनात एक दारोगा के पास महिला के घरेलू हिंसा के मुकदमे की विवेचना थी। जिस पर दारोगा उसे अधिकांश बयान के लिए बुलाता रहता था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग के बाद महिला और दारोगा के बीच भी अनबन हो गई। जिस पर दारोगा ने उसके पति के साथ हत्या करने का प्लान बनाया।

     

     

    मृतका के भाई ने बताया कि बीते 11 नवंबर को उसकी बहन महोबा स्थित न्यायालय में चल रहे घरेलू हिंसा के मुकदमे की तारीख में गई थी। तभी दारोगा व उसके पति ने चार पहिया वाहन में उसकी बहन का अपहरण किया और उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। जिसकी शनिवार को स्वजन ने शिनाख्त की। स्वजन ने दारोगा प पति पर अपहरण कर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही स्वजन ने दारोगा पर मुकदमा में समझौता करने का भी आरोप लगाया है।

     


    पैनल में हुआ पोस्टमार्टम, कराई गई वीडियोग्राफी

    मामला संदिग्ध होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर दो डाक्टरों के पैनल में शनिवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने में डा.प्रमेंद्र प्रजापति व डा.राजेश कुमार शामिल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के चेहरे के बाईं आंख गायब मिली और नोंचने के घाव मिले। इसके साथ ही सिर पर भारी वस्तु से किए गए प्रहार के कारण सिर की हड्डी भी टूटी मिलीं। इसके अलावा गले में कसने के भी निशान पाए गए हैं। महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका को लेकर स्लाइड भी तैयार की गई और डीएनए सैंपल भी लिया गया है जिसे जांच को भेजा गया है।

     

     

    घटना स्थल के पास देखी गई थी यूपी 16 नंबर की गाड़ी

    सूत्रों के अनुसार जहां पर महिला का शव पड़ा मिला था वहां पर यूपी 16 की एक कार ग्रामीण द्वारा देखी गई थी। जिसका नंबर ग्रामीण ने नोट कर लिया था। पुलिस की टीमें भी लगातार इसका खुलासा करने में जुटी थी। ग्रामीण से मिली जानकारी के बाद टीमें गाड़ी की तलाश में जुट गई हैं और पुलिस को सफलता हाथ लग गई है। पुलिस दारोगा व महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

     

     



    प्रकरण में पहले ही दिन अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
    - डा.दीक्षा शर्मा, एसपी हमीरपुर।