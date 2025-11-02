Hamirpur News: महिला ने लगाया फंदा, सुसाइड नोट में लिखा मम्मी पापा मै आपकी अच्छी बेटी नही बन पाई...
हमीरपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है कि मम्मी पापा मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पति के सो जाने के बाद महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। जिस पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। जिस पर लिखा था कि मम्मी पापा मै आपकी अच्छी बेटी नही बन पाई। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। वहीं मृतका के भाई ने अपने ही बहनोई पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया है।
ललपुरा थाना क्षेत्र के स्वासा खुर्द गांव निवासी 21 वर्षीय रूबी पत्नी महेंद्र प्रताप वर्मा ने अज्ञात कारणों के चलते शनिवार की रात पति के सो जाने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को महिला का लिखा एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा है कि मम्मी पापा मै आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
जनपद महोबा कबरई थाना क्षेत्र के सुनैचा गांव निवासी मृतका के भाई नीतेश ने बताया कि उसने अपनी बहन रूबी की शादी अप्रैल 2024 में महेंद्र प्रताप के साथ की थी। वह तीन बहनों में बड़ी बहन है। शादी के कुछ महीनों बाद बहनोई आए दिन बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करने लगे। गांव में कई बार पंचायत कर उसको समझाया गया। लेकिन वह दहेज की मांग कर बहन को मारपीट करते और फोन से बात भी नहीं कराते थे।
गांव में मेला लगता है
दो दिन पहले बहन से देवर करन की फोन से बात हुई थी। बहन ने कहा था कि मेले में गांव आएगी। लेकिन रविवार की सुबह उसकी मौत की सूचना मिली। मृतका के स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी आदित्य सक्सेना ने बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि महिला ने फंदा लगार आत्महत्या की है। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
