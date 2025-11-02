Language
    महिला को काल कर बोला क्राइम ब्रांच से हूं...आप अश्लील वीडियो देखती हैं, ऐसे काल से न घबराएं

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    हाल ही में कानपुर में एक महिला को फोन कर एक ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और कहा कि वह अश्लील वीडियो देखती हैं। महिला घबरा गई, लेकिन यह कॉल पूरी तरह फर्जी थी। 

    साइबर ठग ने क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोलकर की काल। प्रतीकात्मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, कानपुर। साइबर ठग लगातार ठगी का पैतरा बदल लोगों को चूना लगा रहे हैं। कई बार लोग इनके झांसे में इस कदर फंस जाते हैं कि अपना बैंक बैलेंस गवां बैठते हैं। दो ऐसे ही मामले कानपुर में सामने आए हैं। हालांकि जागरूकता की वजह से ठगी से बच गए। 

    साइबर ठग क्राइम ब्रांच और सीबीआइ अधिकारी बन लोगों को अपने जाल में फंसा ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी से अश्लील वीडियो देखने और किसी को गिरफ्तार करने के बहाने उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। रविवार को कल्याणपुर के ऐसे दो मामले सामने आए हैं, जिसमें इसी तरह से ठगों ने महिला और एक व्यापारी को काल कर अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया।

    कल्याणपुर के आवास विकास- एक निवासी नगर निगम के संविदा कर्मी की पत्नी के मोबाइल पर शुक्रवार को काल आई। फोन करने वाले ने कहा कि क्राइम से बोल रहा हूं। आप अश्लील वीडियो देखती हैं। इसकी जांच चल रही है। यह सुन घबराई महिला ने अपने पति को फोन थमा दिया। जब पति ने फोन पर बात करने का प्रयास किया तो काल कट गई। दोबारा काल की तो फोन स्विच आफ हो गया।

    सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर बात की

    इसी तरह से पुराना केसा चौराहा के पास फास्ट फूड का काम करने वाले मनी ने बताया कि सुबह उन्हें एक अज्ञात नंबर से काल आई। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआइ इंस्पेक्टर बताते हुए कहा कि तुम्हें गिरफ्तार करना है, बताओ अभी कहां हो। काल करने वाले व्यक्ति से कारण पूछने पर वह गाली-गलौजकर धमकाने लगा, जिससे मनी घबरा गया। कल्याणपुर थाना प्रभारी अजय प्रकाश ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    ठग को ही टहला दिया

    एक ऐसा ही मामला इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के युवक के पास क्राइम ब्रांच के अधिकारी का फोन आता है। वह युवक से कहता हे कि अश्लील वीडियो देख रहे हो तुम्हे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। युवक ठगों को समझ जाता है। उसने ठगों से आते वक्त गुटखा लाने की बात कहता है। ऐसे में ठग भी समझ जाते हैं कि यह मजाक कर रहा है और काल काट देता है।

