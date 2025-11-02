देखिए Kanpur के दीवानों की दीवानियत, जब वैन की छत पर चढ़े अभिनेता हर्षवर्धन

जागरण संवाददाता, कानपुर। अभी कुछ दिन पहले जाली Jolly LLB 3 के प्रमोशन के लिए आए अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के लिए फैंस का उत्साह जरूर देखा होगा। अब शनिवार को दीवानों की दीवानियत भी देखी गई। जब अभिनेता हर्षवर्धन राणे वैन के ऊपर खड़े होकर फैंस का अभिवादन करने लगे। तभी उनकी एक झलक के लिए युवतियां और युवक सुरक्षाकर्मियों से जूझते दिखे।

दरअसल, बालीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राणे शनिवार को फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का प्रमोशन करने के लिए जूही स्थित श्याम पैलेस पहुंचे। यहां दर्शक उन्हें सामने देख बेकाबू हो गए। कुछ ही देर में भीड़ लगातार बढ़ती गई। लाइट ब्लू जींस औ डार्क ब्लू शर्ट में फैंस का अभिवादन करने के लिए वैन की छत पर चढ़ गए। इस दौरान उनकी तस्वीर का पोस्टर लेकर पहुंचे एक फैंस से उन्होंने पोस्टर ले लिया। वहीं, गुलाब के फूल लेकर जब फैंस की तरफ उछालने लगे तो भीड़ बेकाबू होती दिखे। हर कोई उन फूलों के लिए प्रयास करते दिखे।

हर्षवर्धन ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और श्याम पैलेस की चाहरदीवारी पर चढ़कर गए और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। फिल्म प्रचार के लिए आई वैन की छत पर चढ़कर भी फैंस से हाथ भी मिलाए। वहीं कुछ युवतियां उनसे सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए रोने लगीं। तभी हर्षवर्धन ने युवती को समझाया कि रोना नहीं है। इसके बाद कार का शीशा खोलकर उसके साथ सेल्फी ली। सेल्फी खींचने को लेकर फैंस बेताब दिखे।

हर्षवर्धन ने कहा कि एक दीवाने की दीवानियत फिल्म को लेकर दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। बार-बार फैंस के सामने हाथ जोड़ते तो कभी घुटने के बल बैठकर अभिवादन करते। इस दौरान फैंस भी दीवारों, पेड़ों पर चढ़ गए। करीब आधा घंटा तक रुकने के बाद हर्षवर्धन लौट गए। इस दौरान फैंस की भीड़ के चलते सड़क की स्थिति पैदा हो गई। यातायात संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए।