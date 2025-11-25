निठारी कांड में सील कोठी को रिलीज करने की अर्जी दाखिल, अदालत ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट
निठारी हत्याकांड से जुड़े मामले में सील की गई कोठी को रिलीज करने के लिए अदालत में याचिका दायर की गई है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोठी को अब वापस कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने सीबीआई से पूछा है कि कोठी को अभी तक क्यों सील रखा गया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नोएडा के निठारी कांड के बाद सील की गई डी-5 कोठी को रिलीज कराने के लिए गाजियाबाद सीबीआई अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी मोनिंदर सिंह पंधेर की ओर से दाखिल की गई है। अदालत ने मामले में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है।
नोएडा के निठारी गांव में 20 वर्ष पहले एक के बाद एक कई बच्चों और युवतियों के गायब होने की घटना सामने आई थी। बच्चों के अपहरण, हत्या और नरभक्षण जैसे संगीन अपराधों के आरोप में मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई अदालत ने कोली को कई मामलों में फांसी और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब कोली और पंधेर बरी हो चुके हैं। पंधेर को कोठी को सील करने के बाद सीबीआई ने सील किया था। पंधेर के बरी होने के बाद कोठी अभी सील है। सील हटाने के लिए पंधेर ने अर्जी दाखिल की है।
यह भी पढ़ें- निठारी कांड: 19 साल की कानूनी लड़ाई, जब सब कुछ बिखर गया तब मिली रिहाई; वीरान पड़ा मकान हुआ खंडहर
यह भी पढ़ें- निठारी कांड की सच्चाई हमेशा के लिए हो गई दफन, क्या अब कभी नहीं मिलेगा जान गंवाने वाले मासूमों को न्याय
यह भी पढ़ें- निठारी कांड का जिक्र आते ही बैरक में चुप्पी साथ लेता था कोली, सिर्फ अपने वकील से ही करता था बात
यह भी पढ़ें- आखिर कौन है निठारी में मासूमों का कातिल ? पहले मिली सजा-ए-मौत, फिर उम्रकैद और अब सुरेंद्र कोली की रिहाई
यह भी पढ़ें- खत्म हुआ निठारी हत्याकांड का अध्याय, 13 केसों में बरी होने के बाद जेल से रिहा हुआ सुरेन्द्र कोली
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।