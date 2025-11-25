निठारी कांड में सील कोठी को रिलीज करने की अर्जी दाखिल, अदालत ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नोएडा के निठारी कांड के बाद सील की गई डी-5 कोठी को रिलीज कराने के लिए गाजियाबाद सीबीआई अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी मोनिंदर सिंह पंधेर की ओर से दाखिल की गई है। अदालत ने मामले में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है।



नोएडा के निठारी गांव में 20 वर्ष पहले एक के बाद एक कई बच्चों और युवतियों के गायब होने की घटना सामने आई थी। बच्चों के अपहरण, हत्या और नरभक्षण जैसे संगीन अपराधों के आरोप में मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था।