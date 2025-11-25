Language
    निठारी कांड में सील कोठी को रिलीज करने की अर्जी दाखिल, अदालत ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:42 AM (IST)

    निठारी हत्याकांड से जुड़े मामले में सील की गई कोठी को रिलीज करने के लिए अदालत में याचिका दायर की गई है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोठी को अब वापस कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने सीबीआई से पूछा है कि कोठी को अभी तक क्यों सील रखा गया है।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नोएडा के निठारी कांड के बाद सील की गई डी-5 कोठी को रिलीज कराने के लिए गाजियाबाद सीबीआई अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी मोनिंदर सिंह पंधेर की ओर से दाखिल की गई है। अदालत ने मामले में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है।

    नोएडा के निठारी गांव में 20 वर्ष पहले एक के बाद एक कई बच्चों और युवतियों के गायब होने की घटना सामने आई थी। बच्चों के अपहरण, हत्या और नरभक्षण जैसे संगीन अपराधों के आरोप में मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था।

    सीबीआई अदालत ने कोली को कई मामलों में फांसी और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब कोली और पंधेर बरी हो चुके हैं। पंधेर को कोठी को सील करने के बाद सीबीआई ने सील किया था। पंधेर के बरी होने के बाद कोठी अभी सील है। सील हटाने के लिए पंधेर ने अर्जी दाखिल की है।

