निठारी कांड: 19 साल की कानूनी लड़ाई, जब सब कुछ बिखर गया तब मिली रिहाई; वीरान पड़ा मकान हुआ खंडहर

संवाद सहयोगी, जागरण सल्ट। नोएडा के निठारी हत्या व दुष्कर्म कांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोली को उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्त घोषित कर रिहा तो कर दिया है। मगर इन 19 वर्षों में अपना सब कुछ खो चुका सुरेंद्र आगे की जिंदगी कहां, कैसे गुजारेगा यह किसी को नहीं मालूम। पहले पत्नी पुत्र को लेकर अज्ञात पर चली गई। फिर बेटे के निर्दोष साबित होने की आस में मां चल बसी। वीरा पड़ा मकान भी खंडहर हो चुका है। वह गांव लौटेगा या फिर दिल्ली में ही नया ठिकाना तलाशेगा, संशय बना हुआ है।

अलबत्ता दिल्ली में रहने वाले उसके बड़े भाई चंदन कोली ने कहा कि सुरेंद्र के अधिवक्ता जब बताएंगे, संपर्क साधेंगे, उसके बाद ही देखा जाएगा। मिलेंगे बातचीत होगी। बगैर मिले अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कोई संपर्क भी नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने कहा- दोषमुक्त होने तक सुरेंद्र का परिवार बिखर चुका है। वह आज भी उनके लिए सुरेंद्र ही है। गांव आएगा तो मकान बनाने और जो भी बन पड़ेगा, मदद करेंगे।

पत्नी जेल में मिलने जाती रही, फिर हो गई गुमनाम वर्ष 2004-05 में मंगरूखाल निवासी सुरेंद्र कोली ने जब रोजगार के सिलसिले में दिल्ली के लिए कदम बढ़ाए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह देश को झकझोर देने वाले जघन्य कांड का आरोपित ठहराया जाएगा। मां कुंती देवी व पत्नी शांति और बेटी को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने का सपना लेकर सुरेंद्र कोली दिल्ली में मनिंदर सिंह पंधेर के यहां नौकरी करने लगा।

2006 में निठारी हत्या व दुष्कर्म कांड ने उससे सब कुछ छीन लिया। तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। पुत्र को जन्म देने के बाद वह जेल में मिलने जाती थी। लगभग दस वर्ष पूर्व जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई, उसके बाद उसकी पत्नी का हौसला टूटता गया। 2015 में न्यायालय ने फांसी की सजा में राहत देते हुए उम्रकैद सुनाई थी।