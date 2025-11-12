Language
    खत्म हुआ निठारी हत्याकांड का अध्याय, 13 केसों में बरी होने के बाद जेल से रिहा हुआ सुरेंद्र कोली

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    नोएडा के निठारी हत्याकांड से जुड़े सुरेंद्र कोली को 13 मामलों में बरी होने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। बच्चों की निर्मम हत्याओं के इस मामले ने देश को हिला दिया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सबूतों की कमी के कारण कोली को बरी कर दिया गया।

    निठारी कांड का दोषी सुरेंद्र कोली जेल से रिहा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। निठारी कांड के दोषी रहे सुरेंद्र कोली अब जेल से रिहा हो चुका है। बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे रिहाई का परवाना लुक्सर स्थित गौतमबुद्ध नगर जिला जेल पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। सभी कानूनी औपचारिकताएं निपटाने के बाद कोली को जेल से बाहर निकाला गया।

    रिहाई के समय सुरेंद्र कोली की अधिवक्ता भी जेल में मौजूद रहीं, और कोली उनके साथ कार में बैठकर जेल परिसर से रवाना हो गया। इस दौरान उसने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और चुपचाप जेल से बाहर निकल गया।

    SC ने दिया था रिहाई का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निठारी कांड से जुड़े अंतिम यानी 13वें केस में भी सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया था। अदालत ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी सजा रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश दिया था।

    कोली 8 सितंबर 2024 से लुक्सर जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। अब उसके जेल से बाहर आने के साथ ही इस चर्चित मामले में एक लंबा कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है।