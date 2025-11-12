खत्म हुआ निठारी हत्याकांड का अध्याय, 13 केसों में बरी होने के बाद जेल से रिहा हुआ सुरेंद्र कोली

SC ने दिया था रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निठारी कांड से जुड़े अंतिम यानी 13वें केस में भी सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया था। अदालत ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी सजा रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश दिया था।

कोली 8 सितंबर 2024 से लुक्सर जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। अब उसके जेल से बाहर आने के साथ ही इस चर्चित मामले में एक लंबा कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है।