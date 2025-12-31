Language
    गाजियाबाद में आ रही नई आवासीय टाउनशिप, न्यू ईयर में जमीन खरीदकर बना सकेंगे सपनों का आशियाना 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:32 AM (IST)

    गाजियाबाद में जीडीए की हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए 55 हेक्टेयर भूमि का बैनामा हो चुका है, जबकि 115 हेक्टेयर पर सहमति बनी है। कुल 535 हेक्टेयर की इस योजन ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- Meta AI

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदीपुरम योजना (Harnandipuram Township) के लिए 55 हेक्टेयर भूमि का बैनाम हो चुका है। 115 हेक्टेयर भूमि के बैनामे के लिए किसानों से सहमति बन चुकी है। जल्द ही 120 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कर लिया जाएगा।

    इसके अलावा सेटेलाइट सर्वे सहित प्रथम चरण का ले आउट अगले तीन से चार माह में तैयार कर लिया जाएगा, इसके बाद विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। यह जानकारी जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में चयनित कंसल्टेंट द्वारा आयोजित बैठक में दी।

    पहले चरण में लगभग 336 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित

    उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा शहर के विकास को दीर्घकालिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण ने हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए कुल लगभग 535 हेक्टेयर भूमि का विकास प्रस्तावित है , जिसे दो चरणों मे पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 336 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

    Ghaziabad News Update (13)

    जीडीए सभागार में बैठक लेते वीसी नंद किशोर कलाल। सौ. जीडीए

    भूमि क्रय की प्रक्रिया को गति देने के लिए सेवानिवृत अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी। किसानों से संवाद को सरल, पारदर्शी, एवं विश्वासपूर्ण बनाने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। बैठक के दौरान हरनंदीपुरम टाउनशिप के समग्र विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है।

    इसमें सुव्यवस्थित आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समर्पित जोन, सामाजिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, हरित क्षेत्र, पार्क ओपन स्पेस, आधुनिक सड़क नेटवर्क तथा सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहुलओं को शामिल किया गया 

