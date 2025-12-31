गाजियाबाद में आ रही नई आवासीय टाउनशिप, न्यू ईयर में जमीन खरीदकर बना सकेंगे सपनों का आशियाना 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदीपुरम योजना (Harnandipuram Township) के लिए 55 हेक्टेयर भूमि का बैनाम हो चुका है। 115 हेक्टेयर भूमि के बैनामे के लिए किसानों से सहमति बन चुकी है। जल्द ही 120 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कर लिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा सेटेलाइट सर्वे सहित प्रथम चरण का ले आउट अगले तीन से चार माह में तैयार कर लिया जाएगा, इसके बाद विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। यह जानकारी जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में चयनित कंसल्टेंट द्वारा आयोजित बैठक में दी।

पहले चरण में लगभग 336 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा शहर के विकास को दीर्घकालिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण ने हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए कुल लगभग 535 हेक्टेयर भूमि का विकास प्रस्तावित है , जिसे दो चरणों मे पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 336 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।