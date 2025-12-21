NCR में आशियाना बनाने की चाहत रखने वालों के लिए गुड न्यूज, GDA की हरनंदीपुरम योजना ने पकड़ी रफ्तार
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की नई आवासीय योजना हरनंदीपुरम (Harnandipuram Township) की प्रगति को लेकर वीसी नन्द किशोर कलाल ने भू-अर्जन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जीडीए का फोकस लैंड बैंक विकसित करने पर है, जिसके तहत हरनंदीपुरम योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना के लिए लगभग 501 हेक्टेयर भूमि का क्रय प्रस्तावित है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
प्रथम चरण के तहत अब तक लगभग 50 हेक्टेयर भूमि का बैनामा आपसी सहमति से प्राधिकरण के पक्ष में पूरा हो गया है, जबकि करीब 115 हेक्टेयर भूमि का क्रय प्रक्रिया में है। भूमि क्रय की प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।
उन्होंने बताया कि किसानों से संवाद को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक समर्पित वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जहां भूमि क्रय से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष भूमि के बैनामे भी शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे। प्रथम चरण के तहत सेटेलाइट सर्वे (टोपोग्राफिकल सर्वे) सहित योजना का लेआउट आगामी तीन माह में तैयार कर धरातल पर विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।
हरनंदीपुरम योजना क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई
जीडीए की नई टाउनशिप हरनंदीपुरम के लिए भूमि खरीद जारी है। इसके बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ग्राम शमशेर के खसरा संख्या 750 में अवैध खनन का कार्य होता हुआ मिला।
टीम द्वारा खनन रोकने पर मौके पर मौजूद भट्ठा मालिक ने अपने साथियों के साथ हंगामा किया। जीडीए की टीम ने पुलिसबल की मदद से भट्ठा मालिक व अन्य लोगों को मौके से खदेड़ा।
