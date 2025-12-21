NCR में आशियाना बनाने की चाहत रखने वालों के लिए गुड न्यूज, GDA की हरनंदीपुरम योजना ने पकड़ी रफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की नई आवासीय योजना हरनंदीपुरम (Harnandipuram Township) की प्रगति को लेकर वीसी नन्द किशोर कलाल ने भू-अर्जन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जीडीए का फोकस लैंड बैंक विकसित करने पर है, जिसके तहत हरनंदीपुरम योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना के लिए लगभग 501 हेक्टेयर भूमि का क्रय प्रस्तावित है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रथम चरण के तहत अब तक लगभग 50 हेक्टेयर भूमि का बैनामा आपसी सहमति से प्राधिकरण के पक्ष में पूरा हो गया है, जबकि करीब 115 हेक्टेयर भूमि का क्रय प्रक्रिया में है। भूमि क्रय की प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।