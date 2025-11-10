गाजियाबाद में आ रहा घर बसाने का मौका, 350 हेक्टेयर जमीन पर बसेगी नई टाउनशिप 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम विकसित की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में करीब पांच गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाने की तैयारी है। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा।

इस पर किसान समस्याओं को साझा कर सकेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की सहमति से भूमि खरीदी जा रही है उम्मीद है कि जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। नई टाउनशिप के लिए 336 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदी जानी है, जबकि 14 हेक्टेयर भूमि पहले से ही प्राधिकरण के पास है।