    गाजियाबाद में आ रहा घर बसाने का मौका, 350 हेक्टेयर जमीन पर बसेगी नई टाउनशिप 

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हरनंदीपुरम नामक नई टाउनशिप बनेगी। पहले चरण में 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाई जाएगी, जिसमें लगभग पाँच गाँव शामिल होंगे। किसानों की मदद के लिए जीडीए हेल्पलाइन शुरू करेगा। किसानों की सहमति से सर्किल रेट से चार गुना अधिक दर पर जमीन खरीदी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम विकसित की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में करीब पांच गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाने की तैयारी है। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा।

    इस पर किसान समस्याओं को साझा कर सकेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की सहमति से भूमि खरीदी जा रही है उम्मीद है कि जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। नई टाउनशिप के लिए 336 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदी जानी है, जबकि 14 हेक्टेयर भूमि पहले से ही प्राधिकरण के पास है।

    हाल में हुई बोर्ड बैठक में सर्किल रेट से चार गुना अधिक दर पर जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रारूप को जिला प्रशासन से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद बैनामा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    अब तक लगभग 90 हेक्टेयर जमीन की खरीद पूरी या प्रगति पर है। बची हुई 246 हेक्टेयर भूमि के लिए प्राधिकरण की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से आपसी सहमति बना रही हैं।

