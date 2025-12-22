Water Crisis: खोड़ा में 70 टैंकरों के सहारे 12 लाख की आबादी, कैसे दूर होगी पानी की किल्लत?

जागरण संवाददाता, खोड़ा। खोड़ा कॉलोनी इलाके में लंबे समय से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को अपनी पानी की टंकी पैसे देकर टैंकरों के माध्यम से भरवानी पड़ती है। क्योंकि यहां की 12 लाख की आबादी 70 टैंकरों के सहारे है। लोगों का कहना है कि इनमें से भी कुछ टैंकर खराब हैं तो कुछ रोजाना नहीं आते हैं। इससे जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल पाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगों के कहना है कि इलाके में पानी के हालात बहुत खराब हैं। जैसे-तैसे काम चला रहे हैं। पानी न होने से काफी परेशानी हो रही है। कई बार एक दूसरे से पानी लेकर काम चलाना पड़ रहा है। जिन्होंने सबमर्सिबल कर रखे हैं उन पड़ोसी के घर से अपने घर तक पानी का पाईप डाल रखा है।