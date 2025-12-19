रेवाड़ी में पेयजल संकट पर बड़ी पहल, नए जल भंडारण टैंक का निर्माण शुरू; ब्लॉक बनाने की योजना पर रोक

Language
    डिजिटल डेस्क, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर और आसपास के गांवों में जल संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नई जल भंडारण सुविधा बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।

    लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बताया कि रेवाड़ी शहर को वर्तमान में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

    भविष्य की बढ़ती आबादी और जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भगवानपुर ग्राम में 9 एकड़ 7 कनाल 5 मरला भूमि पर नहरी जल भंडारण टैंक का निर्माण किया जाएगा।

    इसका अनुमानित खर्च 26.05 करोड़ रुपये है। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभाग ने अतिरिक्त जल भंडारण के लिए नई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

    वहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने स्पष्ट किया कि किसी क्षेत्र में ब्लॉक गठन के लिए न्यूनतम एक लाख जनसंख्या होना अनिवार्य है।

    उन्होंने बताया कि कोसली हल्के में कुल तीन ब्लॉक हैं और उनकी कुल जनसंख्या 3 लाख 8 हजार 729 है। इसलिए कोसली को चतुर्थ ब्लॉक का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

    इस पहल से रेवाड़ी के नागरिकों को जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर जनसंख्या आधारित ब्लॉक निर्माण नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

