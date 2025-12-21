गाजियाबाद: बूंद-बूंद को तरस रहे खोड़ा वाले, रात में सोने से पहले अगले दिन के लिए सताती है पानी की चिंता

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। अगले दिन पानी मिलेगा या नहीं, ये चिंता खोड़ा के लोगों को रातभर सताती रहती है। इससे लोग सो तक नहीं पाते हैं। लोगों का कहना है कि गंगाजल मिलने पर ही इस समस्या से पूरी तरह से राहत मिलेगी। वरना इस समस्या से जूझते रहेंगे। बिन पानी तक जरूरी कार्य तक नहीं कर पाते।

खोड़ा में पानी की समस्या से लोगों को गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दिन निकलते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है और दिन भर इस समस्या से जूझना पड़ता है। रात को सोते हुए फिर फिर से चिंता सताने लगती है। लोगों का कहना है कि बिन पानी के कपड़े धोने, नहाने समेत विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। जो पानी खरीदते हैं उससे भी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है।

सभी कार्य प्रभावित होने से बच्चों को स्कूल जाने और नौकरीपेशा लोगों को काम पर जाने में परेशानी होती है। लोगों ने बताया कि खोड़ा के लिए कई बार गंगाजल योजना बनाई गई है, लेकिन योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। कागजों में ही योजना अटक कर रह गई है। जब भी चुनाव आते हैं योजना बना दी जाती है उसके बाद उसे निरस्त कर दी जाती है। जब तक पानी पर राजनीति होती रहेगी पानी नहीं मिलेगा।