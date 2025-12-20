Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्लीवाले ध्यान दें! इन इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह व्यवधान रखरखाव और मरम्मत कार्यों के कारण होगा। प्रभावित क्षेत्रों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में 20 और 21 दिसंबर को कई इलाकों में नहीं होगी पानी की आपूर्ति।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नंगल फ्लाईओवर के नीचे पालम मुख्य पाइपलाइन में 1000 मिमी व्यास की इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है। इस वजह से 20 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी या कम दबाव पर उपलब्ध होगी। बोर्ड ने इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभावित इलाकों में दिल्ली कैंट (एमईएस), सागरपुर, डाबड़ी, दुर्गा पार्क, एनडीएमसी क्षेत्र, आर.के. पुरम, मोती बाग, नानक पुरा, वसंत विहार, वसंत एन्क्लेव, शांति निकेतन, वेस्टएंड कॉलोनी, एम्स, सफदरजंग अस्पताल और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी पालम जलाशय के कमांड क्षेत्र में आते हैं।

    जल बोर्ड ने इमरजेंसी नंबर जारी किया

    आपात स्थिति में पानी की जरूरत पड़ने पर जल बोर्ड ने टैंकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। लोग संबंधित वॉटर इमरजेंसी कंट्रोल रूम में फोन करके टैंकर मंगा सकते हैं। मुख्य नंबर हैं: आर.के. पुरम - 26193218, ग्रेटर कैलाश - 29234746/29234747, वसंत विहार - 47688915/47688914/47688905/18001037232, पश्चिम विहार - 25281197, डी-ब्लॉक जनकपुरी - 28521123, वसंत कुंज - 26137216। इसके अलावा सामान्य वॉटर इमरजेंसी नंबर 1916 पर भी संपर्क किया जा सकता है।