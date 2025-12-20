दिल्लीवाले ध्यान दें! इन इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नंगल फ्लाईओवर के नीचे पालम मुख्य पाइपलाइन में 1000 मिमी व्यास की इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है। इस वजह से 20 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी या कम दबाव पर उपलब्ध होगी। बोर्ड ने इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।

प्रभावित इलाकों में दिल्ली कैंट (एमईएस), सागरपुर, डाबड़ी, दुर्गा पार्क, एनडीएमसी क्षेत्र, आर.के. पुरम, मोती बाग, नानक पुरा, वसंत विहार, वसंत एन्क्लेव, शांति निकेतन, वेस्टएंड कॉलोनी, एम्स, सफदरजंग अस्पताल और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी पालम जलाशय के कमांड क्षेत्र में आते हैं।