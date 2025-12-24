Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद की 4 विधानसभा में 70% से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म हुए डिजिटाइज, मोदीनगर में सर्वाधिक 82.54 प्रतिशत 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:02 AM (IST)

    गाजियाबाद की चार विधानसभा क्षेत्रों में 70% से अधिक मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। मोदीनगर में सबसे ज्यादा 82.54% डिजिटाइजेशन हुआ है। इस प्रक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का एसआईआर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके। इसके लिए मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जिसे भरकर बीएलओ के पास मतदाताओं को जमा करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदाताओं के फार्म का बीएलओ द्वारा डिजिटाइजेशन किया जाना है। मंगलवार तक जिले की पांच में से चार विधानसभा क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार तक 70.47 प्रतिशत, मुरादनगर में 73.02 प्रतिशत, गाजियाबाद शहर विधानसभा में 70.56 प्रतिशत, मोदीनगर विधानसभा में सर्वाधिक 82.54 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

    जिले में 3, 74, 671 मतदाता अभी भी अनट्रेस हैं और 3,75,199 मतदाता परमानेंटली शिफ्टेड श्रेणी में है, इन मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज नहीं हो सके हैं। 26 दिसंबर को एसआईआर के पहले चरण का कार्य पूरा होगा, तब तक अधिक से अधिक मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज करने के लिए बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं, इसमें बीएलए का सहयोग भी लिया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- कहीं शादी में तो कहीं टूर, BLO की फोन कॉल्स का नहीं मिल रहा जवाब; गाजियाबाद में धीमी पड़ी SIR प्रक्रिया

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद: SIR अभियान में फेक न्यूज रोकने के लिए समिति गठित, DEO ने त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में SIR फार्म जमा करने के अभियान में BLO और अधिकारी सक्रिय, निवासियों को दी जानकारी

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में SIR फार्म अपलोडिंग पर हंगामा, मतदाताओं ने C-कैटेगरी में फॉर्म डालने पर जताई आपत्ति