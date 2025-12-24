गाजियाबाद की 4 विधानसभा में 70% से ज्यादा मतदाताओं के फॉर्म हुए डिजिटाइज, मोदीनगर में सर्वाधिक 82.54 प्रतिशत 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का एसआईआर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके। इसके लिए मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जिसे भरकर बीएलओ के पास मतदाताओं को जमा करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मतदाताओं के फार्म का बीएलओ द्वारा डिजिटाइजेशन किया जाना है। मंगलवार तक जिले की पांच में से चार विधानसभा क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार तक 70.47 प्रतिशत, मुरादनगर में 73.02 प्रतिशत, गाजियाबाद शहर विधानसभा में 70.56 प्रतिशत, मोदीनगर विधानसभा में सर्वाधिक 82.54 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।