    गाजियाबाद में SIR फार्म जमा करने के अभियान में BLO और अधिकारी सक्रिय, निवासियों को दी जानकारी

    By Shobhit Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:37 AM (IST)

    गाजियाबाद में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ और अधिकारियों ने एसआईआर फार्म जमा करने में सक्रिय भूमिका निभाई। एसडीएम सदर ने सेंट्रल पार्क और अन्य क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को जानकारी दी। पार्षदों ने भी लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। गौरीशंकर पार्क और वैशाली में शिविर लगाकर फार्म जमा कराए गए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिली।

    वैशालीा में एसआइआर फार्म भरते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वार्ड 79 के न्यायखंड-1 स्थित सेंट्रल पार्क में रविवार को सभी बीएलओ पहुंचे और एसआईआर के तहत प्रक्रिया को पूरा कराया। इसके अलावा अभयखंड और ज्ञानखंड में भी फार्म जमा करने का काम किया।

    एसडीएम सदर अरुण दीक्षित सेंट्रल पार्क में पहुंचे और सभी बीएलओ को समझाया। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों को भी फार्म भरने के बारे में जानकारी दी। पार्षद हरीश कड़ाकोटि ने बताया कि उन्होंने भी तीनों जगह जाकर लोगों से बातचीत कर आ रही समस्याओं पर जानकारी ली और लोगों का सहयोग किया।

    वार्ड 37 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मतदाता गहन पुननिरीक्षण अभियान का निरीक्षण एसडीएम सदर ने किया। पूर्व डिप्टी मेयर सरदार सिंह भाटी और पार्षद रवि भाटी ने गौरीशंकर पार्क में क्षेत्र के लोगों के फार्म जमा कराए। एसडीएम ने यहां भी लोगों की समस्याएं सुनीं और फार्म भरने में आ रही परेशानियों को दूर करने संबंधी जानकारी दी।

    वैशाली सेक्टर एक स्थित माडर्न स्कूल में पूर्व पार्षद डा. मनोज गोयल ने लोगों की एसआइआर में लोगों का सहयोग किया। इस मौके पर अवधेश कटिहार, सुभाष शर्मा, शिव शंकर उपाध्याय, पवन गुप्ता, विमला भट्ट मौजूद रहे।