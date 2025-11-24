गाजियाबाद में SIR फार्म जमा करने के अभियान में BLO और अधिकारी सक्रिय, निवासियों को दी जानकारी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वार्ड 79 के न्यायखंड-1 स्थित सेंट्रल पार्क में रविवार को सभी बीएलओ पहुंचे और एसआईआर के तहत प्रक्रिया को पूरा कराया। इसके अलावा अभयखंड और ज्ञानखंड में भी फार्म जमा करने का काम किया। एसडीएम सदर अरुण दीक्षित सेंट्रल पार्क में पहुंचे और सभी बीएलओ को समझाया। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों को भी फार्म भरने के बारे में जानकारी दी। पार्षद हरीश कड़ाकोटि ने बताया कि उन्होंने भी तीनों जगह जाकर लोगों से बातचीत कर आ रही समस्याओं पर जानकारी ली और लोगों का सहयोग किया।

वार्ड 37 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मतदाता गहन पुननिरीक्षण अभियान का निरीक्षण एसडीएम सदर ने किया। पूर्व डिप्टी मेयर सरदार सिंह भाटी और पार्षद रवि भाटी ने गौरीशंकर पार्क में क्षेत्र के लोगों के फार्म जमा कराए। एसडीएम ने यहां भी लोगों की समस्याएं सुनीं और फार्म भरने में आ रही परेशानियों को दूर करने संबंधी जानकारी दी।