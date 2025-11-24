Language
    गाजियाबाद में SIR फार्म अपलोडिंग पर हंगामा, मतदाताओं ने C-कैटेगरी में फॉर्म डालने पर जताई आपत्ति

    By Deepa Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    Ghaziabad SIR Form गाजियाबाद में एसआईआर फार्म अपलोडिंग को लेकर मतदाताओं ने सी-कैटेगरी में फार्म डालने पर हंगामा किया। मतदाताओं ने गलत तरीके से फार्म डालने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की।

    सी कैटेगरी में एसआईआर फॉर्म जमा करने को लेकर मसूरी में भड़के मतदाता। जागरण

    संवाद सहयोगी, मसूरी (गाजियाबाद)। Ghaziabad SIR Form सी कैटेगरी में एसआईआर फार्म जमा करने पर मसूरी में मतदाताओं ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय मसूरी स्थित बूथ पर हंगामा किया। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार गाजियाबाद प्रवीण कुमार तथा एसडीएम धौलाना मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे।

    अधिकारी वर्ग ने स्थानीय मतदाताओं की समस्या सुनीं और उन्हें शांत किया। 16 हजार से अधिक मतदाताओं वाले ग्राम मसूरी में 19 बूथ पर 19 बीएलओ कार्य कर रहे हैं। जबकि मसूरी में 2003 में कुल 6,337 मतदाता थे। धौलाना विधानसभा के अंतर्गत ग्राम मसूरी में अधिकतर अधिकारी जनपद हापुड़ से मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं।

    C-कैटेगरी में फर्म अपलोड करने का आरोप

    मतदाताओं का कहना है कि उनके एसआईआर फार्म ए कैटेगरी हैं। जबकि बीएलओ सी कैटेगरी में अपलोड कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को डर है कि जिनके सी कैटेगरी में फार्म अपलोड किए गए। उन्हें सरकार द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। ग्राम प्रधान शहजाद अली का कहना है कि मसूरी में एसआईआर कार्य तेजी के साथ चल रहा है।

    सपा जिला अध्यक्ष फसल हुसैन ने मौके पर पहुंचकर मतदाताओं को बताया कि अधिकारियों की सूचना के अनुसार तकनीकी खामी की वजह से फार्म अपलोड किया जा रहे हैं, लेकिन एसआईआर फार्मों पर नो नोटिस मार्क करके बीएलओ अपने हस्ताक्षर भी कर रहे हैं।