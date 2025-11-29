गाजियाबाद: SIR अभियान में फेक न्यूज रोकने के लिए समिति गठित, DEO ने त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान फेक न्यूज चलाने वालों पर जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान के दौरान फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाओं और असत्यापित प्रकरणों पर कड़ी निगरानी रखने और त्वरित कार्रवाई के लिए समिति गठित की है।

SOP का हो कड़ाई से पालन इस कमेटी में अपर जिलाधिकारी नगर विकास कश्यप को समिति का अध्यक्ष और जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हरप्रीत कौर को सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव और गैर-चुनावी दोनों अवधियों में फेक न्यूज रोकथाम के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाए।