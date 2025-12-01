कहीं शादी में तो कहीं टूर, BLO की फोन कॉल्स का नहीं मिल रहा जवाब; गाजियाबाद में धीमी पड़ी SIR प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। SIR In UP विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर प्रशासन की ओर से रविवार को सभी बूथों पर बीएलओ की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। ताकि लोग नौकरीपेशा लोग बीएलओ को अपने घरों पर नहीं मिल पाए वह बूथ पर पहुंचकर एसआइआर फार्म भरकर जमा करा सकें। अंतिम मौका सोचकर काफी संख्या में लोग अपने बूथों पर पहुंचे और फार्म जमा कराया, लेकिन अभी बहुत से लोग गायब हैं।

चुनाव आयोग की ओर से पहले अंतिम तिथि चार दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया है। लेकिन तिथि बढ़ने से पहले अंतिम तिथि मानकर जिस भीड़ की बूथों पर उम्मीद की जा रही थी वह ज्यादा नजर नहीं आई। कई बीएलओ ने बताया कि घरों पर न मिलने वाले मतदाताओं से मोबाइल पर काल कर बात की तो जवाब आया वह शादी समारोह में राजस्थान हैं।

जन्म तिथि पूछने पर उन्होंने ऐसे बताने से इन्कार कर दिया। ऐसे ही कई अन्य ने टूर और शहर से बाहर होने की बात की। गाजियाबाद में बहुत से ऐसे वोटर भी हैं जो विदेशों में बसें हैं। इंग्राहम स्कूल में एसआइआर फार्म लेने के लिए जुटे बीएलओ लोगों को सोसायटी के ग्रुप पर मैसेज भेजकर आगाह कर रहे थे, कि यह अंतिम अवसर है। आप लोग अपने फार्म लेकर उन्हें भरकर जल्द से जल्द जमा करा दें।

अन्यथा इसके बाद आपके नाम को सूची से हटा दिया जाएगा। इंग्राहम स्कूल के बूथ संख्या 352 में 1387 मतदाता हैं। यहां 110 शिफ्टिंग, आठ मृतकों के फार्म भी भरे गए हैं। छोटा कैला के बूथों पर लोग फार्म लेकर उन्हें जमा कराने के लिए अधिक संख्या में नजर आए।

डीएम कंपाउंड और कमिश्नरेट में 45 से अधिक नाम कटे राजनगर सेक्टर 14 के तहत डीएम कंपाउंड और कमिश्नरेट आफिस कंपाउंड में करीब 45 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले और न ही उन्होंने अपना फार्म रिसीव कर जमा कराया। बीएलओ ने ऐसे मतदाताओं की जानकारी न मिलने पर उनके नाम सूची से हटाने की रिपोर्ट लगा दी।

चुनाव आयोग की सुस्त पड़ी साइट एसआइआर अभियान की अंतिम तिथि के इंतजार में बिल्कुल न रहें। क्योंकि न करें बीएलओ को जमा कराएं एसआइआर फार्मअभी वेबसाइट चल रही है, लेकिन अधिक लोड के कारण यह कभी भी धीमी या बंद हो सकती है। इसलिए बार-बार कहा जा रहा है कि अंतिम तिथि से पहले आप एसआइआर फार्म भरकर जमा करा दें। बीएलओ आज आपके घर के चक्कर लगा रहे हैं आने वाले समय में कहीं आप तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें।

विवाहित महिला मतदाता भरें मायके का ब्योरा निर्वाचन आयोग का एसआइआर अभियान जिले में चुनौतियों से जूझ रहा है। इसमें महिलाओं को लेकर समस्या आ रही है। अभियान के तहत यदि किसी महिला मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उन्हें फार्म में अपने मायके (माता-पिता) का विस्तृत ब्योरा देना अनिवार्य है।