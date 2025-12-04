हल्द्वानी से दिल्ली आ रही बस NH-9 पर पलटी, दर्दनाक हादसे में 12 यात्री घायल
हल्द्वानी से दिल्ली आ रही एक बस NH-9 पर पलट गई, जिससे 12 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच नौ पर बृहस्पतिवार सुबह हाईटेक कॉलेज के पास हल्द्वानी से दिल्ली आ रही प्राइवेट बस पलट गई। बस में हादसे के समय 24 लोग सवार थे। घायलों की चीख-पुकार सुनकर मौके पर हाईवे एंबुलेंस और पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस का कहना है कि हादसे में 12 सवारियों के चोट आई है। उन्हें अस्पताल भेजा गया है। बाकी सवारियों को दूसरी बस से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। प्राइवेट बस हल्द्वानी से दिल्ली जाते समय सुबह करीब पौने पांच बजे दुर्घटना का शिकार हुई। हादसे की वजह चालक को झपकी आना लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
