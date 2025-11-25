Ghaziabad Accident: एलीवेटेड रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटी कार, चार लोग घायल
गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गई। इस दुर्घटना में कार में सवार चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बचाव कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एलीवेटेड रोड पर दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन वाली लेन में रविवार देर रात कैब को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कैब दो बार एलीवेटेड रोड पर पलट गई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हुए जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं।
सभी लोग राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक मैरिज हाल में शादी में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के मोतीनगर निवासी ओम त्यागी रविवार की रात करीब साढ़े नौ बजे राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक विवाह मंडप में अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए कैब में जा रहे थे।
कैब में उनकी बेटियां प्रियंका, प्रियाजंली और उमंग त्यागी भी सवार थी। नंदग्राम थानाक्षेत्र में एलीवेटेड रोड पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क पर दो बार पलटी। इसमें उनकी तीनों बेटियां सहित वह भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए।
मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने पलटी कैब से चालक और घायलों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही कार को साइड में लगाकर यातायात सुचारू कराया। प्राथमिक उपचार के बाद प्रियाजंली, उमंग त्यागी और ओम त्यागी को छुट्टी दे दी गई। जबकि गंभीर हालत के चलते प्रियंका त्यागी को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
