Ghaziabad Accident: एलीवेटेड रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटी कार, चार लोग घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एलीवेटेड रोड पर दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन वाली लेन में रविवार देर रात कैब को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कैब दो बार एलीवेटेड रोड पर पलट गई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हुए जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं।

सभी लोग राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक मैरिज हाल में शादी में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के मोतीनगर निवासी ओम त्यागी रविवार की रात करीब साढ़े नौ बजे राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक विवाह मंडप में अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए कैब में जा रहे थे।

कैब में उनकी बेटियां प्रियंका, प्रियाजंली और उमंग त्यागी भी सवार थी। नंदग्राम थानाक्षेत्र में एलीवेटेड रोड पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क पर दो बार पलटी। इसमें उनकी तीनों बेटियां सहित वह भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए।